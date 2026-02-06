Habitantes del barrio Los Caracoles advierten riesgo por edificio abandonado: “presenta grietas”

Desesperados se encuentran los residentes de la manzana 41 en el barrio Los Caracoles, con un “vecino” que no quieren tener. Se trata de un edificio ruinoso, hoy convertido en foco de contaminación por el excremento de palomas, y la reproducción masiva de insectos y roedores.

Según información conocida por Caracol Radio, no es un problema nuevo, el tema con esta construcción se remonta a la época del edificio Blas de Lezo II (2017), cuando la obra fue suspendida sorpresivamente.

Desde entonces, el tiempo ha pasado entre quejas, visitas del distrito y algunas acciones de mitigación, como el cerramiento en ladrillos de la primera planta.

“No soy ingeniero pero ya estamos notando una raja que está totalmente abierta, entonces no sabemos qué determinación han tomado las autoridades competentes con respecto a este edificio; nos han estado visitando pero todavía no nos han dado conclusiones. Hoy tenemos a las palomas, las cuales son como roedores para reproducirse y todo eso permanece sucio”, aseguró Aroldo Maza.

Por su parte, se pudo establecer que el caso ya es conocido por Control Urbano, sin embargo, aún no se sabe cuál será la próxima acción administrativa sobre ese particular.