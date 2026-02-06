Gremios rechazan intimidaciones contra el comercio de Riohacha

La Cámara de Comercio de La Guajira rechazó las intimidaciones y amenazas que han obligado a comerciantes de distintos sectores de Riohacha a cerrar sus negocios, generando un ambiente de temor e incertidumbre en la capital guajira.

Desde la tarde de este jueves los comerciantes del Mercado Nuevo de Riohacha se vieron forzados a bajar las esteras de la totalidad de sus establecimientos tras presuntas amenazas proferidas por individuos que se movilizaban en motocicletas y vestían de negro, quienes habrían ordenado la suspensión inmediata de las actividades bajo el argumento de “seguridad”.

Este episodio generó pánico entre vendedores y clientes y extendió la alarma incluso entre comerciantes del mercado viejo y del centro de la ciudad, algunos de los cuales manifestaron sentir que no hay autoridad que garantice su protección.

La Cámara de Comercio considera que estos actos constituyen una grave vulneración al derecho al trabajo, a la libre empresa y al normal desarrollo de la actividad económica.

Desde la entidad gremial se expresó solidaridad con los empresarios y trabajadores afectados, quienes enfrentan no solo miedo sino también pérdidas económicas directas por la interrupción de sus operaciones.

Consejo de seguridad

Tras un consejo extraordinario de seguridad en Riohacha, autoridades departamentales y distritales enviaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y al sector comercio.

En la reunión participaron Policía, Ejército, Fiscalía y gremios, tras hechos de confusión registrados en la ciudad. Las autoridades confirmaron tres capturas, la incautación de dos armas de fuego y varios allanamientos, y anunciaron que continuarán los operativos barrio a barrio. Reiteraron que se reforzará la presencia institucional para garantizar el orden y pidieron respaldo de la comunidad.