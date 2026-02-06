Gobierno nacional socializa en Cúcuta cambios clave para el transporte de carga

Cúcuta.

En la ciudad de Cúcuta, se adelantó una jornada de socialización del decreto 1017 de 2025 con todas las empresas de transporte de carga en Norte de Santander, un espacio liderado por el Ministerio del Transporte, el cual, se llevó a cabo para resolver las inquietudes del sector.

Lina María Huari, viceministra de esta cartera, explicó a Caracol Radio que el encuentro conforma una serie de reuniones que se vienen realizando en las regiones del país con el fin de dar a conocer los ajustes en la regulación.

“Esta es la séptima socialización que hacemos en regiones. Habíamos previsto cinco grandes encuentros, pero nos han pedido más espacios, particularmente en Cúcuta, donde hay unas situaciones especiales en el transporte”, afirmó.

La viceministra aseguró que este decreto representa una gran transformación en el funcionamiento del transporte de carga en todo el país, sobre todo con lo relacionado con la operación y la habilitación.

“De los 88 artículos del decreto que hablaban de la habilitación y operación del transporte de carga, cambiamos el 36%. Es una verdadera modificación en favor del transportador”, señaló.

Uno de los objetivos de estos cambios es lograr mejorar las condiciones para el gremio y, así, poder equilibrar la relación entre los distintos actores de la cadena logística.

“Es un decreto volcado a mejorar las condiciones del transportador y a reducir esa asimetría, porque desafortunadamente el transportador era el eslabón más débil”, sostuvo.

La funcionaria detalló que la meta del gobierno nacional es reglamentar todas las medidas antes del 22 de marzo del presente año, un plazo que fue fijado para implementar las resoluciones complementarias.

“En la medida en que logremos sacar todas estas reglamentaciones, vamos a mejorar las condiciones del transportador, facilitar la creación de nuevas empresas y fortalecer el control. Creemos que vamos a tener un avance de más del 90% en la transformación completa”, precisó.

Lina María señaló que uno de los puntos que abrió el debate y lo mantuvo durante todo el encuentro tiene que ver con la relación entre las empresas y los generadores de carga. Según la viceministra, con la nueva normativa el transportador cuenta con garantías mínimas de pago.

“Ya el transportador tiene una norma que le garantiza un pago mínimo, y esto evita malas prácticas como pagar por debajo de los costos operativos”, explicó.

Además, reconoció que algunas empresas mantienen sus preocupaciones frente a la aplicación de los cambios.

“La discusión inicialmente era de transportadores con empresas. Al haber sacado el decreto, la discusión ahora tiene que ser entre empresas de transporte y generadores, para que los generadores paguen lo justo y las empresas puedan pagar también lo justo al transportador”, puntualizó.