Emergencias por lluvias en Santander: vía Bucaramanga - Barrancabermeja está cerrada

Bucaramanga

La oficina de gestión del riesgo de Santander advirtió que tras las fuertes lluvias que se han presentado desde la madrugada de este viernes en varios municipios se han generado afectaciones en la movilidad debido a deslizamientos de tierra, caída de rocas y de árboles.

Según el último reporte, se encuentra cerrada la vía Bucaramanga - Barrancabermeja en el sector de brisas por deslizamiento de tierras y caídas de árboles. Además, también se presentan afectaciones en el municipio de San Vicente de Chucurí y en la vía que comunica a California con Vetas.

Según el reporte de gestión del riesgo, son cuatro municipios de Santander los que se encuentran en alerta roja, son Charalá, Coromoro, Encino y Lebrija.

En alerta naranja se encuentran Aguada, Albania, Betulia, Bolívar, Chima, Cimitarra, Contratación, El Guacamayo, El Peñón, Florián, Girón, Guadalupe, Gámbita, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Oiba, San Benito, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Suaita, Vélez.

En alerta amarilla están Bucaramanga, Charta, Chipatá, El Carmen de Chucurí, El Playón, Floridablanca, Guapotá, Guavatá, Matanza, Ocamonte, Piedecuesta, Puerto Parra, Rionegro, Sabana de Torres, Simacota, Sucre, Tona, Zapatoca.