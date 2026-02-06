El Pulso del Fútbol, 6 de febrero de 2026

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Encontró James su lugar en el mundo? 47:48 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la llegada de James Rodríguez al Minnesota United a pocos meses del Mundial. Steven dijo: “Vuelve a culpar James a la prensa por generar demasiada expectativa, pero nosotros tenemos que informar, creo que a veces es muy delicado”. Sobre el tema César agregó: “Pero si el jugador no tiene equipo, es normal que como Millonarios, varios equipos quieran que llegue y se ofrezcan a contratarlo”.

