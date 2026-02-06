Doble homicidio en Barrancabermeja: asesinan a lideresa comunal y a su hijo dentro de su vivienda

Bucaramanga

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja confirmó el asesinato de reconocida lideresa comunitaria, y uno de sus hijos, en un ataque sicarial ocurrido al interior de su vivienda en el centro de la comuna 7, en el asentamiento humano Centenario.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Las víctimas fueron identificadas como Nancy Valderrama Pinzón, de 58 años, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, y su hijo Kevin Andrés Strauss. Valderrama, de 32 años. El ataque se registró hacia las 2:50 de la tarde del jueves 5 de febrero en una casa ubicada en el lote 48, casa 49, del Centenario, donde ambos se encontraban al momento de los hechos.

Lea también: Santander en alerta por lluvias: 52 municipios en riesgo por deslizamientos y desbordamiento de ríos

De acuerdo con información preliminar sobre los hechos, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones, provenientes de cuatro personas que se transportaban en dos motocicletas portando casco cerrado y quienes lograron llegar hasta el interior de la vivienda.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, lamentó el hecho y destacó el papel de la víctima en la organización social del sector. “La señora Nancy ejercía un gran liderazgo comunitario, ostentaba en la actualidad la presidencia de la junta de un sector tan importante para todos los barranqueños”, señaló el funcionario, quien agregó que este crimen “es una afectación que nos duele a todos los barranqueños”.

Podría interesare: Empresas familiares de Santander enfrentan riesgo por falta de relevo generacional. ¿Por qué?

Tras conocerse el caso, las autoridades desplegaron un dispositivo de investigación especial bajo la coordinación de la Policía Nacional y la Fiscalía, con acompañamiento de las Fuerzas Militares. Además, realizaron un consejo extraordinario de seguridad en la comuna 7, sector Paloca, donde definieron acciones con las que buscan esclarecer el doble homicidio y reforzar la seguridad en la zona.

Millonaria recompensa por información de los responsables del doble homicidio

Con el objetivo de acelerar el esclarecimiento del crimen, la administración municipal, en coordinación con la Fuerza Pública, anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos, por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Hacemos un ofrecimiento público del pago de una recompensa. por información que le permita a las autoridades dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó Eduardo Ramírez.

Este hecho violento golpea a la comunidad de la comuna 7 y al liderazgo social del distrito. En Barrancabermeja ya son 18 personas fallecidas en hechos violentos, en lo que va del 2026.