Día sin Carro en Bogotá: se impusieron más de mil comparendos por infringir la medida

Este jueves, 5 de febrero, se realizó en Bogotá el Día sin Carro y sin Moto entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m., una medida que busca promover la movilidad eficiente y sostenible, el uso responsable del espacio público y el cuidado del ambiente en la capital del país.

A lo largo del día, miles de ciudadanos decidieron utilizar medios de transporte como la bicicleta o la patineta, mientras que otros se inclinaron por utilizar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

¿Cuántas personas utilizaron transporte público?

Durante la jornada, el Sistema Integrado de Transporte Público registró 4.211.711 validaciones en sus diferentes componentes. De igual manera, desde las terminales de transporte de Bogotá se movilizaron 27.926 pasajeros.

En cuanto al transporte individual autorizado, se reportó una ocupación promedio del 74% en taxis. Sin duda, quienes necesitaron llegar a sus destinos de manera rápida pudieron movilizarse a través de este medio aprovechando que la mayoría de vías de la ciudad estuvieron vacías.

Más de mil comparendos durante el Día sin Carro

Durante el Día sin Carro y sin Moto, se impusieron 1.133 comparendos por incumplimiento de la medida y 114 comparendos ambientales, como parte del seguimiento al cumplimiento de las normas y la protección del espacio público y el ambiente.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá “destaca el comportamiento mayoritariamente responsable de la ciudadanía, así como el trabajo articulado entre las entidades, que permitió garantizar una jornada segura, ordenada y pedagógica”.

Finalmente, vale la pena mencionar que se registraron a pie más de 4.500.000 viaje. La jornada también permitió evidenciar beneficios en términos ambientales, con una reducción en las emisiones de material particulado y de CO2.