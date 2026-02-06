Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Conozca cuáles son los cortes programados por la empresa de acueducto de Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

David Otero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, anunció a través de su página web nuevos cortes producto de obras de reparación y mantenimiento en las redes de tuberías que llevan el agua a los diferentes barrios de la ciudad.

Estos trabajos se llevarán a cabo del próximo lunes 9 al jueves 12 de febrero con el propósito de minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, según indicó la entidad.

¿Cuáles son las localidades y barrios con cortes de agua?

Conozca los cortes de agua programados del 9 al 12 de febrero de 2026 a continuación:

Lunes 9 de febrero:

LocalidadBarrioLugarInicio y duraciónTipo de trabajo
Barrios UnidosLa Castellana, RionegroDe la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.8:00 a.m.
24 horas		Instalación de macromedidor.

Martes 10 de febrero:

LocalidadBarrioLugarInicio y duraciónTipo de trabajo
KennedyCooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura.De la Calle 6 a la Avenida 1 de Mayo, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá10:00 a.m.
4 horas		Verificación macromedidor
Ciudad BolivarSanta Viviana, Santo Domingo, Mirador, CorintoDe la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H10:00 a.m.
9 horas		Mantenimiento preventivo
Santa Fe y MártiresLa Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya, QuirogaDe la Avenida Calle 6 a la Calle 36 Sur, entre la Avenida Caracas a la Avenida Carrera 279:00 a.m.
12 horas		Cambio de válvula
ChapineroPalermoDe la Calle 45 a la Calle 48, entre la Carrera 15 a la Carrera 20C9:00 a.m.
24 horas		Cambio de hidrante
ChapineroChapinero altoDe la Calle 45 a la Calle 50, entre la Carrera 3 a la Carrera 69:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
BosaBosa Centro, Bosa La EstaciónDe la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H10:00 a.m.
24 horas		Cierre a terceros
BosaBarlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial, Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, SurbanaDe la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
San CristóbalLos LibertadoresDe la Calle 56 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este10:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
San CristóbalYomasa, Juan Rey (La Paz), Juan Rey SurDe la Carrera 11C Este a la Carrera 15 Este, entre la Calle 75B Sur a la Calle 69 Sur10:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
San CristóbalLa Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o GüiraDe la Calle 41B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 9 Este a la Transversal 3D Este10:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
Ciudad BolivarLucero del Sur, La AlamedaDe la Transversal 17 a la Carrera 17G, entre la Diagonal 64A Bis Sur a la Calle 69 Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
UsaquénSanta Bárbara OccidentalDe la Carrera 15A a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 12710:00 a.m.
24 horas		Instalación de válvula
SubaCasa Blanca Suba UrbanoDe la Carrera 52 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 24010:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto

Miércoles 11 de febrero:

LocalidadBarrioLugarInicio y duraciónTipo de trabajo
EngativáVillas de GranadaDe la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 1149:00 a.m.
24 horas		Empates redes acueducto
KennedyMaría PazDe la Calle 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 8610:00 a.m.
24 horas		Cierre a terceros
KennedyLas Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraiso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito IIDe la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 11010:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
BosaAcuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La EstaciónDe la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78
De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B
De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur
De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur		10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
KennedyLas Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque, La Chucua.De la Calle 39B Sur a la Calle 53 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 81B10:00 a.m.
4 horas		Verificación macromedidor
UsmeEl Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal IIDe la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10C Este8:00 a.m.
12 horas		Mantenimiento preventivo
San CristóbalDiana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental, Los Arrayanes IIDe la Calle 48Q Bis B Sur a la Calle 52G Sur, entre la Carrera 5F Este a la Carrera 3F Este.10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
UsaquénEscuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos NorteDe la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116.8:00 a.m.
24 horas		Instalación de válvula
Chapinero y UsaquénChicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del ChicóDe la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104.8:00 a.m.
24 horas		Instalación de válvula

Jueves 12 de febrero:

LocalidadBarrioLugarInicio y duraciónTipo de trabajo
Puente ArandaLos EjidosDe la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 137:00 a.m.
27 horas		Empates redes acueducto
KennedyHipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La IgualdadDe la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 728:00 a.m.
24 horas		Cierre a terceros
KennedyBrisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal De la Carrera 80A la Carrera 97, entre la Calle 6 a la Calle 1010:00 a.m.
24 horas		Cierre a terceros
SoachaPanorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La CañadaDe la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
UsmeFiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo UsmeDe la Calle 65 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 7A
De la Calle 132 Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14K		Cambio de caudalímetros
Ciudad BolívarLas Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, MillánDe la Carrera 18Z a la Carrera 19D, entre la Calle 66 Bis Sur a la Diagonal 62 Sur10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo
UsmeChuniza, Charalá, el virrey,De la Calle 84A Sur a la Diagonal 99 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 5 Bis10:00 a.m.
24 horas		Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

