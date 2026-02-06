Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, anunció a través de su página web nuevos cortes producto de obras de reparación y mantenimiento en las redes de tuberías que llevan el agua a los diferentes barrios de la ciudad.

Estos trabajos se llevarán a cabo del próximo lunes 9 al jueves 12 de febrero con el propósito de minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, según indicó la entidad.

¿Cuáles son las localidades y barrios con cortes de agua?

Conozca los cortes de agua programados del 9 al 12 de febrero de 2026 a continuación:

Lunes 9 de febrero:

Localidad Barrio Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Barrios Unidos La Castellana, Rionegro De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100. 8:00 a.m.

24 horas Instalación de macromedidor.

Martes 10 de febrero:

Localidad Barrio Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Kennedy Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura. De la Calle 6 a la Avenida 1 de Mayo, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá 10:00 a.m.

4 horas Verificación macromedidor Ciudad Bolivar Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H 10:00 a.m.

9 horas Mantenimiento preventivo Santa Fe y Mártires La Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya, Quiroga De la Avenida Calle 6 a la Calle 36 Sur, entre la Avenida Caracas a la Avenida Carrera 27 9:00 a.m.

12 horas Cambio de válvula Chapinero Palermo De la Calle 45 a la Calle 48, entre la Carrera 15 a la Carrera 20C 9:00 a.m.

24 horas Cambio de hidrante Chapinero Chapinero alto De la Calle 45 a la Calle 50, entre la Carrera 3 a la Carrera 6 9:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Bosa Bosa Centro, Bosa La Estación De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H 10:00 a.m.

24 horas Cierre a terceros Bosa Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial, Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo San Cristóbal Los Libertadores De la Calle 56 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este 10:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto San Cristóbal Yomasa, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur De la Carrera 11C Este a la Carrera 15 Este, entre la Calle 75B Sur a la Calle 69 Sur 10:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto San Cristóbal La Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o Güira De la Calle 41B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 9 Este a la Transversal 3D Este 10:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto Ciudad Bolivar Lucero del Sur, La Alameda De la Transversal 17 a la Carrera 17G, entre la Diagonal 64A Bis Sur a la Calle 69 Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Usaquén Santa Bárbara Occidental De la Carrera 15A a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127 10:00 a.m.

24 horas Instalación de válvula Suba Casa Blanca Suba Urbano De la Carrera 52 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 240 10:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto

Miércoles 11 de febrero:

Localidad Barrio Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Engativá Villas de Granada De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114 9:00 a.m.

24 horas Empates redes acueducto Kennedy María Paz De la Calle 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 86 10:00 a.m.

24 horas Cierre a terceros Kennedy Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraiso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Bosa Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78

De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B

De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur

De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Kennedy Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque, La Chucua. De la Calle 39B Sur a la Calle 53 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 81B 10:00 a.m.

4 horas Verificación macromedidor Usme El Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10C Este 8:00 a.m.

12 horas Mantenimiento preventivo San Cristóbal Diana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental, Los Arrayanes II De la Calle 48Q Bis B Sur a la Calle 52G Sur, entre la Carrera 5F Este a la Carrera 3F Este. 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Usaquén Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116. 8:00 a.m.

24 horas Instalación de válvula Chapinero y Usaquén Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104. 8:00 a.m.

24 horas Instalación de válvula

Jueves 12 de febrero:

Localidad Barrio Lugar Inicio y duración Tipo de trabajo Puente Aranda Los Ejidos De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13 7:00 a.m.

27 horas Empates redes acueducto Kennedy Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 8:00 a.m.

24 horas Cierre a terceros Kennedy Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal De la Carrera 80A la Carrera 97, entre la Calle 6 a la Calle 10 10:00 a.m.

24 horas Cierre a terceros Soacha Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Usme Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme De la Calle 65 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 7A

De la Calle 132 Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14K Cambio de caudalímetros Ciudad Bolívar Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Millán De la Carrera 18Z a la Carrera 19D, entre la Calle 66 Bis Sur a la Diagonal 62 Sur 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo Usme Chuniza, Charalá, el virrey, De la Calle 84A Sur a la Diagonal 99 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 5 Bis 10:00 a.m.

24 horas Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.