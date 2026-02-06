Cortes de agua en Bogotá del 9 al 12 de febrero: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio
Conozca cuáles son los cortes programados por la empresa de acueducto de Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, anunció a través de su página web nuevos cortes producto de obras de reparación y mantenimiento en las redes de tuberías que llevan el agua a los diferentes barrios de la ciudad.
Estos trabajos se llevarán a cabo del próximo lunes 9 al jueves 12 de febrero con el propósito de minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, según indicó la entidad.
Le podría interesar: La Empresa de Acueducto de Bogotá adelantó casi 700 inspecciones en la capital y en Soacha
¿Cuáles son las localidades y barrios con cortes de agua?
Conozca los cortes de agua programados del 9 al 12 de febrero de 2026 a continuación:
Lunes 9 de febrero:
|Localidad
|Barrio
|Lugar
|Inicio y duración
|Tipo de trabajo
|Barrios Unidos
|La Castellana, Rionegro
|De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de macromedidor.
Martes 10 de febrero:
|Localidad
|Barrio
|Lugar
|Inicio y duración
|Tipo de trabajo
|Kennedy
|Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura.
|De la Calle 6 a la Avenida 1 de Mayo, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá
|10:00 a.m.
4 horas
|Verificación macromedidor
|Ciudad Bolivar
|Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto
|De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H
|10:00 a.m.
9 horas
|Mantenimiento preventivo
|Santa Fe y Mártires
|La Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya, Quiroga
|De la Avenida Calle 6 a la Calle 36 Sur, entre la Avenida Caracas a la Avenida Carrera 27
|9:00 a.m.
12 horas
|Cambio de válvula
|Chapinero
|Palermo
|De la Calle 45 a la Calle 48, entre la Carrera 15 a la Carrera 20C
|9:00 a.m.
24 horas
|Cambio de hidrante
|Chapinero
|Chapinero alto
|De la Calle 45 a la Calle 50, entre la Carrera 3 a la Carrera 6
|9:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Bosa
|Bosa Centro, Bosa La Estación
|De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
|10:00 a.m.
24 horas
|Cierre a terceros
|Bosa
|Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial, Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana
|De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|San Cristóbal
|Los Libertadores
|De la Calle 56 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este
|10:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|San Cristóbal
|Yomasa, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur
|De la Carrera 11C Este a la Carrera 15 Este, entre la Calle 75B Sur a la Calle 69 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|San Cristóbal
|La Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o Güira
|De la Calle 41B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 9 Este a la Transversal 3D Este
|10:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|Ciudad Bolivar
|Lucero del Sur, La Alameda
|De la Transversal 17 a la Carrera 17G, entre la Diagonal 64A Bis Sur a la Calle 69 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Usaquén
|Santa Bárbara Occidental
|De la Carrera 15A a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127
|10:00 a.m.
24 horas
|Instalación de válvula
|Suba
|Casa Blanca Suba Urbano
|De la Carrera 52 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 240
|10:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
Miércoles 11 de febrero:
|Localidad
|Barrio
|Lugar
|Inicio y duración
|Tipo de trabajo
|Engativá
|Villas de Granada
|De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114
|9:00 a.m.
24 horas
|Empates redes acueducto
|Kennedy
|María Paz
|De la Calle 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 86
|10:00 a.m.
24 horas
|Cierre a terceros
|Kennedy
|Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraiso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II
|De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Bosa
|Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación
|De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78
De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B
De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur
De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Kennedy
|Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque, La Chucua.
|De la Calle 39B Sur a la Calle 53 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 81B
|10:00 a.m.
4 horas
|Verificación macromedidor
|Usme
|El Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II
|De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10C Este
|8:00 a.m.
12 horas
|Mantenimiento preventivo
|San Cristóbal
|Diana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental, Los Arrayanes II
|De la Calle 48Q Bis B Sur a la Calle 52G Sur, entre la Carrera 5F Este a la Carrera 3F Este.
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Usaquén
|Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte
|De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116.
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de válvula
|Chapinero y Usaquén
|Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
|De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104.
|8:00 a.m.
24 horas
|Instalación de válvula
Jueves 12 de febrero:
|Localidad
|Barrio
|Lugar
|Inicio y duración
|Tipo de trabajo
|Puente Aranda
|Los Ejidos
|De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13
|7:00 a.m.
27 horas
|Empates redes acueducto
|Kennedy
|Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
|De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
|8:00 a.m.
24 horas
|Cierre a terceros
|Kennedy
|Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo II, Ciudad Tintal, Osorio III, Tintal, Tintalá, Tintalito, Vereda El Tintal
|De la Carrera 80A la Carrera 97, entre la Calle 6 a la Calle 10
|10:00 a.m.
24 horas
|Cierre a terceros
|Soacha
|Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
|De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur)
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Usme
|Fiscala, Alaska, Porvenir, Nuevo San Andrés, Aurora de Usme, Barranquillita, Pedregal, Santa Librada, La Andrea, Gran Yomasa Usme Centro, Uval, Hospital Usme, Ciudadela Nuevo Usme
|De la Calle 65 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 7A
De la Calle 132 Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14K
|Cambio de caudalímetros
|Ciudad Bolívar
|Las Acacias, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Millán
|De la Carrera 18Z a la Carrera 19D, entre la Calle 66 Bis Sur a la Diagonal 62 Sur
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
|Usme
|Chuniza, Charalá, el virrey,
|De la Calle 84A Sur a la Diagonal 99 Sur, entre la Carrera 13 a la Carrera 5 Bis
|10:00 a.m.
24 horas
|Mantenimiento preventivo
¿Qué hacer durante el corte de agua?
La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.