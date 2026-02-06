Contribuyentes de Tunja recibirán alivio tributario por pronto pago en el impuesto predial

La secretaria de Hacienda de Tunja, Denisse Jiménez, indicó que los contribuyentes pueden pagar su impuesto a través del portal tributario.

Tunja

La Alcaldía de Tunja iniciará el próximo 10 de febrero la expedición de los recibos del impuesto predial, los cuales podrán ser pagados de manera fácil y segura a través del portal tributario o reclamados de forma presencial en las oficinas habilitadas por la Administración Municipal.

“A partir del 10 de febrero empezaremos a expedir los recibos de impuesto predial, los cuales podrán pagar también por el portal tributario o reclamando el recibo en oficinas”, aseguró Denisse Julieth Jiménez, secretaria de Hacienda de Tunja.

De acuerdo con lo señalado por la secretaria, para este 2026 los contribuyentes tendrán un alivio tributario del 20% y 10% en este primer semestre del año.

“Traemos descuentos por pronto pago, el cual está en el 20% los meses de febrero, marzo y abril, y del 10% para los meses de mayo y junio. En julio no habrá descuentos y desde el mes de agosto iniciaremos con la causación de los intereses por mora”, agregó Jiménez.

Según cifras históricas, el comportamiento de pago de los tunjanos es positivo ya que el 62% de los contribuyentes paga su impuesto aprovechando el mayor beneficio, lo que refleja una buena cultura tributaria en la ciudad. Para este año, se espera que aún más ciudadanos accedan a estos descuentos, considerados significativos y beneficiosos para la economía familiar.

Con el fin de evitar largas filas y mejorar la experiencia de los contribuyentes, especialmente de los adultos mayores, la Alcaldía continúa fortaleciendo el uso del portal tributario, el cual permite realizar el trámite en tres pasos.

“Nosotros estamos informando y socializando el portal tributario desde el año pasado. Hay que indicar que en 2025 tuvimos una gran acogida y para este año tenemos activo también el portal. En tres simples pasos, ingresan, consultan y pagan. Entonces en este caso las personas que se les facilite también el uso de la tecnología, pueden realizar un pago seguro de PSE”, indicó Jiménez.

No obstante, para quienes prefieren el recibo impreso, se mantendrá la atención presencial en la oficina principal del primer piso del edificio de la Alcaldía.

“En articulación con la oficina de Catastro, se habilitará un punto de atención al ciudadano en el auditorio del CREM ubicado en la Alcaldía, donde los contribuyentes podrán acceder a turnos organizados y una atención más cómoda, especialmente pensada para los adultos mayores”, añadió la secretaria de Hacienda.

El uso del portal tributario ha tenido una excelente acogida. Muchos contribuyentes han destacado que ahora pueden consultar y pagar vigencias anteriores en un solo proceso, sin necesidad de desplazarse a las oficinas, lo que representa un avance importante en comodidad y eficiencia.

Actualmente, el recaudo del impuesto predial se realiza a través de cinco entidades bancarias, entre ellas Bancolombia (en todos sus puntos autorizados) y BBVA, además de las oficinas recaudadoras presenciales de los bancos habilitados y este año está habilitado el Efecty.

La Alcaldía de Tunja invita a todos los contribuyentes a aprovechar los descuentos por pronto pago y a utilizar las herramientas digitales dispuestas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.