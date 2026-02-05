En Cali inician la reposición de buses del MIO con 47 nuevos vehículos

Cali da inicio a la reposición de la flota del MIO con 47 buses nuevos.

Metro Cali puso en marcha el proceso de renovación de la flota del MIO con la compra de 47 nuevos buses, como parte de la estrategia para modernizar el sistema de transporte masivo de la ciudad.

La adquisición incluye 35 buses eléctricos y 12 buses diésel con tecnología Euro VI, que reemplazarán vehículos que ya cumplieron su vida útil. Estas unidades se destinarán principalmente a fortalecer las rutas alimentadoras.

Con esta compra, la ciudad inicia un esquema en el que los buses serán de propiedad pública, bajo la administración del Distrito, mientras su operación estará a cargo de los concesionarios del sistema.

Vehículos con mejoras tecnológicas

Los nuevos buses contarán con puertas en ambos costados, lo que permitirá su operación tanto a nivel de calle como en estaciones. Además, serán automáticos y estarán equipados con aire acondicionado y puertos USB.

En materia ambiental, permitirán reemplazar flota antigua y reducir emisiones contaminantes.

Desde Metro Cali se indicó que la entrada de estos vehículos busca mejorar la confiabilidad del servicio y reducir las fallas que actualmente afectan la operación, especialmente en las rutas alimentadoras.

Inversión y esquema de operación

La inversión para la compra de los 47 buses es cercana a los 45 mil millones de pesos y se financia con recursos de la sobretasa a la gasolina, destinados al fortalecimiento del sistema de transporte masivo.

Los vehículos serán matriculados a nombre de Metro Cali y entregados en comodato a los concesionarios, quienes estarán a cargo de su operación y mantenimiento, bajo supervisión de la entidad.

La fabricación y alistamiento de los buses tomará cerca de ocho meses, tras lo cual se espera su incorporación progresiva al servicio del MIO.