Condenan a funcionario de hospital de Cali que durante 10 años acosó sexualmente a subalternas 

Justicia

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, condenó a 13 años de prisión a Diego Ramiro Cortés Arismendi, jefe de un hospital público de Cali (Valle del Cauca), quien, según logró demostrar la Fiscalía General de la Nación, durante 10 años acosó sexual, física, verbal y psicológicamente a varias empleadas.

En la etapa de juicio, la Fiscalía demostró que Cortés Arismendi se aprovechó de su cargo como jefe de una de las áreas administrativas de dicha institución para sostener conversaciones de tipo sexual con las víctimas, a quienes las habría sometido a tocamientos íntimos.

“De la misma manera, se demostró que entre 2010 y 2020, el hombre aprovechaba espacios cerrados para encerrarse con las mujeres y acosarlas con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, al tiempo que hacía comentarios obscenos sobre los cuerpos y la intimidad de las víctimas”, detalló la Fiscalía.

Casos

La Fiscalía logró evidenciar varios casos en los que algunas empleadas resultaron afectadas por las conductas del sentenciado.

“Uno de los casos documentados por la Fiscalía evidencia que Cortés Arismendi acosó a varias empleadas. Una de ellas, mientras estaba cerca de una fotocopiadora, y luego repitió el comportamiento en la cocina cuando la víctima fue a prepararse un café. En esta última oportunidad el hombre ingresó, cerró la puerta y agredió a la mujer con tocamientos de índole sexual”, señaló el ente acusador.

Entre tanto, otra de las víctimas dijo que tuvo que soportar “insinuaciones obscenas y peticiones para sostener relaciones íntimas para que el hombre firmara o revisara documentos”.

Diego Ramiro Cortés Arismendi respondió por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual en calidad de autor. La pena deberá cumplirla en un centro de reclusión.

La sentencia de primera instancia fue apelada por la defensa, por lo que sigue conservando la presunción de inocencia pesar de haber sido hallada culpable.