Bayern Múnich y Luis Díaz reciben al Hoffenheim: fecha, hora y posibles alineaciones por Bundesliga

La Bundesliga se alista para uno de los partidos más atractivos de la fecha 21: Bayern Múnich vs Hoffenheim , un duelo clave en la pelea por la parte alta de la tabla. El equipo de Vincent Kompany, que viene de dejar puntos en el camino, está prácticamente obligado a ganar en casa para mantenerse firme en el liderato y no darle vida a sus perseguidores.

Del otro lado aparece un Hoffenheim encendido, que atraviesa su mejor momento del año y llega con una racha perfecta en 2026. Será un choque de estilos: el poder ofensivo del Bayern frente a la solidez y confianza de un rival que no deja de sumar.

¿Cómo llega Bayern Múnich?

El conjunto bávaro no atraviesa su etapa más cómoda en la temporada. En sus últimas dos salidas ligueras perdió contra Augsburgo y luego empató 2-2 con Hamburger SV, resultados que le costaron cinco puntos y encendieron las alarmas.

Aun así, el Bayern se mantiene como líder con 51 puntos y números brutales en ataque: 74 goles a favor, con Harry Kane como principal referente y acompañado por el desequilibrio de Jamal Musiala. Además, una de las noticias positivas es el regreso de Jonathan Tah, quien vuelve a fortalecer una defensa que ha mostrado fallas recientes. Otro jugador que llega en gran nivel es Michael Olise, cada vez más influyente como socio ofensivo de Kane.

Hoffenheim aparece como el equipo sensación del 2026. Los dirigidos por Christian Ilzer ocupan el tercer lugar con 42 puntos y llegan con un dato contundente: cinco victorias seguidas y sin derrotas en lo que va del año.

Su gran fortaleza ha sido el equilibrio: una defensa sólida liderada por Robin Hranáč, y un ataque que se apoya en la experiencia y efectividad de Andrej Kramaric, quien suele aparecer en los momentos decisivos. Con confianza alta, Hoffenheim buscará aprovechar cualquier presión o nerviosismo del Bayern para intentar dar el golpe en Múnich.

Fecha, hora y estadio del partido

• Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

• Hora en Colombia: 11:30 a. m.

• Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Últimos 3 enfrentamientos oficiales

Aunque el Bayern domina claramente la serie, Hoffenheim ya demostró que puede complicarlo.

• 20/09/2025: Hoffenheim 1-4 Bayern

• 17/05/2025: Hoffenheim 0-4 Bayern

• 15/01/2025: Bayern 5-0 Hoffenheim

Posibles alineaciones

Bayern Múnich (probable)

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane.

DT: Vincent Kompany.

Hoffenheim (probable)

Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Robin Hranáč, Albian Hajdari, Bernardo, Alexander Prass; Leon Avdullahu, Grischa Prömel, Andrej Kramaric; Bazoumana Toure, Fisnik Asllani.

DT: Christian Ilzer.