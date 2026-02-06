Abierta convocatoria del IPCC “Circuito Cultural 2026” en Cartagena

Con el firme propósito de sumar y fortalecer el esfuerzo por enriquecer el Patrimonio Cultural de la ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por Dumek Turbay Paz, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), abre oficialmente la convocatoria “Circuito Cultural 2026”.

Esta iniciativa está dirigida a los eventos de interés general institucionalizados mediante el Acuerdo No. 009 de 2018 del Concejo Distrital. Bajo la visión del Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, se busca impulsar un ecosistema cultural dinámico donde cada evento sea una piedra angular en la reactivación económica y el florecimiento del sector.

Para esta vigencia, el IPCC ha dispuesto una bolsa total de $220.000.000, la cual se distribuirá en once (11) estímulos, cada uno por un valor de $20.000.000.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el compromiso de su administración con la sostenibilidad del sector:“Nuestra apuesta es por una ‘Vida Digna’ para los artistas y gestores. Con el Circuito Cultural 2026, no solo entregamos recursos, sino que blindamos los eventos que han hecho grande a Cartagena. Queremos festivales sólidos y profesionales que sigan siendo motivo de orgullo en cada barrio de nuestra ciudad”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la importancia de la gestión cultural. “Estamos democratizando el acceso a los estímulos para que el patrimonio inmaterial cartagenero se mantenga vivo. Estos 11 eventos son el corazón de nuestra identidad; razón por la que desde el IPCC ofrecemos el apoyo técnico y financiero para catalizar un cambio tangible en la forma en que se gestiona la cultura en el Distrito”.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden presentarse los representantes de los eventos que conforman el Circuito Cultural Anual Distrital de Cartagena, a través de personas jurídicas que demuestren ser creadores, fundadores o propietarios de los mismos. Los eventos institucionalizados son:

- Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias.

- Festival Folclórico Nacional Colombia Canta en Cartagena.

- Festival Internacional Música y Danza del Mundo en Cartagena.

- Titirifestival Cartagena de Indias.

- Temporada de Teatro Cartagenero.

- Festival Regional de Gaitas Cartagena de Indias en el barrio El Socorro.

- Festival de Arte Femenino por la Esperanza y la Reconciliación.

- Festival Mundial de Salsa y Bolero.

- Festival Internacional de Poesía Cartagena de Indias.

- Temporada Permanente de Teatro y Títeres.

- Evento Cultural de las Cobras Cartagena.

Cronograma y plazos

La convocatoria inicia este jueves 5 de febrero y el cierre de inscripciones será el 19 de febrero de 2026 a las 4:00 p.m. Se invita a los interesados a realizar una revisión exhaustiva de las bases, términos y condiciones en la página oficial: www.convocatorias.ipcc.gov.co.

El proceso incluye una jornada de socialización virtual el próximo 9 de febrero para resolver dudas y garantizar una participación efectiva.