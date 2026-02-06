43 madres comunitarias fueron incorporadas como trabajadoras oficiales del ICBF en Boyacá

Boyacá

Un hecho histórico se registró en el departamento de Boyacá con la incorporación de 43 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una medida que busca dignificar su labor y fortalecer la atención integral a la niñez.

Edilma Janeth Galvis Ferreira, directora del ICBF regional Boyacá, explicó que las madres comunitarias firmaron su acta de posesión el pasado 30 de enero, pasando a formar parte de la planta oficial de la entidad. “Este es un reconocimiento al esfuerzo, la vocación y la dedicación de mujeres que durante décadas han cuidado y protegido a nuestros niños y niñas”, señaló.

La directora destacó que, aunque las madres comunitarias continuarán prestando sus servicios desde los hogares comunitarios, ahora lo harán con un salario legal y todas las garantías laborales. “Muchas de ellas llevan entre 25 y 37 años al servicio de la niñez. La felicidad es inmensa porque este era un sueño largamente esperado”, afirmó.

Las beneficiarias pertenecen a los municipios de Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Tunja y Puerto Boyacá, y hacen parte de un proceso piloto que, según la directora regional, se ampliará de manera progresiva en todo el país. A nivel nacional, el programa permitió la vinculación de 2.300 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del ICBF.