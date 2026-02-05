Video: Santos Borré marcó un golazo en el inicio del Brasileirao ante el Flamengo

Rafael Santos Borré fue una de las grandes figuras en el partidazo entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, uno de los juegos que abrió la segunda fecha del Brasileirao 2026. El delantero de la Selección Colombia mantuvo su buena racha con un auténtico golazo.

El atacante barranquillero abrió el marcador para su equipo a los 45+2 minutos del partido, recibiendo una asistencia de su compatriota Johan Carbonero, Borré recibió el balón sobre el costado derecho del área, dejó a un rival en el camino con un toque sutil y definió de pierna zurda, ante la salida del portero argentino Agustín Rossi.

Este es el quinto gol del delantero de la Selección Colombia en igual número de juegos disputados en el presente año con el Inter. En el Campeonato Gaúcho ya había convertido cuatro anotaciones en tres encuentros.

Tanto Borré como Carbonero permanecieron en el campo de juego 86 minutos, el primero fue sustituido por Alerrando; mientras que el segundo fue reemplazado por Thiago Maia.

Por su parte, en Flamengo, Jorge Carrascal fue suplente e ingresó al terreno de juego a los 64 minutos, sustituyendo al estelar Lucas Paquetá. El empate de los locales lo convirtió en un lanzamiento desde el punto penalti el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Al cabo de dos fechas, tanto el Mengao como Internacional sumaron su primer punto, ambos equipos venían de caer durante su estreno en el presente campeonato.