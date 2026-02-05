6AM W6AM W

Programas

Superintendente Rusinque responde a alerta por solicitar información sobre fijación de precios

La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habló en 6AMW sobre las empresas a las que se les pedirá información sobre la fijación de precios

Superintendente Rusinque responde a alerta por solicitar información sobre fijación de precios

Superintendente Rusinque responde a alerta por solicitar información sobre fijación de precios

26:21

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Superintendente Rusinque responde a alerta por solicitar información sobre fijación de precios

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad