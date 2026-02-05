El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Riesgo de una guerra nuclear es el más alto de la historia: experto tras fin del acuerdo EEUU-Rusia

En diálogo con 6AM W, Carlos Umaña, miembro de la Campaña para la Abolición de las Armas Nucleares, aseguró que el fin del tratado de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia es un revés para la seguridad del mundo.

“El riesgo de una guerra nuclear a gran escala, como nos lo recordó el boletín del Reloj del Apocalipsis, es el más alto de la historia. Esto tiene que ver con la caída del acuerdo de control de armas, el último que quedaba entre Rusia y Estados Unidos”, mencionó.

Recordó que esta es la primera vez desde 1972 que no existe un acuerdo entre ambas potencias del mundo para el desarrollo de armas nucleares.

¿Hay una solución para que retomen el acuerdo?

Explicó que, en este punto, lo más importante es realizar otro acuerdo. Además, mencionó que lo que hacía dicho acuerdo que se terminó era “limitar las fuerzas desplegadas (ojivas nucleares) entre ambos países”.

Detalló también que dicho acuerdo hacía que Estados Unidos y Rusia mantuvieran una comunicación estructurada con verificación.

¿Otros países pueden explorar la producción de armas nucleares?

“Estamos ante una situación riesgosa por la proliferación nuclear por la caída del orden multilateral e internacional”, dijo.

Umaña apuntó que actualmente hay nueve países con armamento nuclear, pero Irán a punta con convertirse en el décimo.

