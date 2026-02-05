Hoy el mundo es mucho más inseguro que ayer: así crece la amenaza nuclear

Es verdad: en la vida ya tenemos demasiadas cosas por las cuales preocuparnos: el costo de la vida, el desempleo, la inseguridad, los políticos que roban, la salud que se degrada, el narcotráfico… La lista parece no terminar nunca. Por eso, parece trivial decir que hoy el mundo en que vivimos es infinitamente más peligroso que ayer. Pero esa es la verdad.

Hoy comienza una etapa del planeta que no vivíamos hace más de 30 años. Desde hoy no hay ningún tipo de acuerdo entre los principales poseedores de cabezas nucleares en el planeta, Estados Unidos y Rusia, para obligarlos a mantener un número definido y hasta cierto punto reducido de este tipo de armas. Desde hoy, si Donald Trump o Vladimir Putin lo quieren, podrán incrementar su arsenal sin ningún tipo de límite. Podría ser el comienzo de una carrera que lleve a la destrucción del planeta.

El acuerdo de reducción y control de armas que estuvo vigente hasta ayer era la tercera versión de un complejo tratado que empezó a negociarse en 1982 entre Estados Unidos y la Unión Soviética para buscar caminos hacia la reducción del arsenal nuclear. Tras largas negociaciones, el acuerdo START I se firmó en 1994 y comenzó el proceso.

Gracias a START I y sus versiones siguientes, se pasó de aproximadamente 40.000 cabezas nucleares en poder de Rusia y cerca de 30.000 en manos de EE.UU. a una cifra cercana a las 6.000 cada uno. Un evidente alivio, pero como el compromiso que hoy termina no tiene horizonte de renovarse, el panorama se oscurece. Trump ha hablado de un mejor acuerdo e incluir a China, pero no hay movimientos para concretar eso. China, que está armándose más y más, no quiere hablar de acuerdos. El único que planteó ampliar el acuerdo fue Putin, pero nadie respondió.

Gracias a START EEUU y Rusia no podían superar las 1.700 plataformas de lanzamiento nucleares. Las suficientes no solo para aniquilarse entre ellos mismos, sino también para acabar con el planeta entero, pero desde hoy podrán multiplicarlas. Una amenaza que se amplifica por la tensión actual entre ambos países. Por eso, aunque la vida ya nos da muchas cosas para preocuparnos, este asunto agrava el panorama. El inicio de una guerra nuclear llevaría a una catástrofe global por cuenta de los cambios atmosféricos que harían imposible sobrevivir en el planeta. Por eso, así no nos parezca, hoy vivimos en un mundo mucho pero mucho más inseguro que ayer.