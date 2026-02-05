Revelan salario que reciben los árbitros por partido en el fútbol colombiano: Atención a las cifras

Un árbitro consulta el VAR durante un partido de la Liga colombiana. (Cortesía Dimayor) / Camila Díaz

José Antonio Borda, árbitro profesional retirado y hoy en día analista arbitral, dio a conocer, a través de sus redes sociales, los salarios que reciben los jueces del fútbol colombiano, dependiendo su rol, por partido dirigido en la temporada 2026.

Según explicó Borda, se realizó un incremento del 6% respecto a los valores del año 2025. Las cifras van desde los $311.000 hasta un poco más de los $3′000.000.

Tarifas de los árbitros por partido del FPC en el 2026

Árbitro central: $3′075.000

Asistentes: $2′152.000 cada uno

VAR: $2′152.000

AVAR: $ 1′541.000

Cuarto juez: $ 311.000

El incremento fue el 6% respecto al año pasado pic.twitter.com/EStX16GtXu — Jose Borda (@Borda_analista) February 3, 2026

No se específica si estos valores podrían variar teniendo en cuenta la instancia del campeonato; es decir, si superada la fase regular (Todos Contra Todos) las tarifas podrían ser más altas, ya sea en los Playoffs o en las finales del campeonato.

El mismo Borda, a través de su cuenta de Twitter, informó que recientemente quedaron habilitados siete árbitros, cuatro asistentes y siete árbitros VAR para actuar en la Liga 2026-I. Lo preocupante es que apenas semanas atrás, habían sido descartados al no superar sus respectivas pruebas físicas.

"PASARON RASPANDO"

Presentaron las pruebas físicas los 7 árbitros, 4 asistentes y 7 VAR que habían perdido. Con la necesidad que tienen de árbitros, a algunos les ayudaron y al final pasaron a todos, quienes quedaron autorizados para actuar en la Liga-I 2026 pic.twitter.com/C7ryi0L0Ly — Jose Borda (@Borda_analista) February 5, 2026

La Federación Colombiana de Fútbol realizó la pretemporada con los árbitros del fútbol profesional del país durante los primeros días de enero. Adicionalmente, se realizan a lo largo de la temporada varias capacitaciones sobre el uso y manejo del VAR y algunas modificaciones en el reglamento.