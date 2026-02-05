Revelan salario que reciben los árbitros por partido en el fútbol colombiano: Atención a las cifras
Según explicó José Borda, el incremento fue del 6% respecto a los valores del año pasado.
José Antonio Borda, árbitro profesional retirado y hoy en día analista arbitral, dio a conocer, a través de sus redes sociales, los salarios que reciben los jueces del fútbol colombiano, dependiendo su rol, por partido dirigido en la temporada 2026.
Según explicó Borda, se realizó un incremento del 6% respecto a los valores del año 2025. Las cifras van desde los $311.000 hasta un poco más de los $3′000.000.
Tarifas de los árbitros por partido del FPC en el 2026
- Árbitro central: $3′075.000
- Asistentes: $2′152.000 cada uno
- VAR: $2′152.000
- AVAR: $ 1′541.000
- Cuarto juez: $ 311.000
Le puede interesar
No se específica si estos valores podrían variar teniendo en cuenta la instancia del campeonato; es decir, si superada la fase regular (Todos Contra Todos) las tarifas podrían ser más altas, ya sea en los Playoffs o en las finales del campeonato.
El mismo Borda, a través de su cuenta de Twitter, informó que recientemente quedaron habilitados siete árbitros, cuatro asistentes y siete árbitros VAR para actuar en la Liga 2026-I. Lo preocupante es que apenas semanas atrás, habían sido descartados al no superar sus respectivas pruebas físicas.
La Federación Colombiana de Fútbol realizó la pretemporada con los árbitros del fútbol profesional del país durante los primeros días de enero. Adicionalmente, se realizan a lo largo de la temporada varias capacitaciones sobre el uso y manejo del VAR y algunas modificaciones en el reglamento.