Michael Rangel reveló haber hablado con Marcela Gómez para volver al América: así va su situación

El mercado de fichajes sigue su curso en Colombia, más allá de que el torneo local ya va para su quinta fecha. En el caso del América de Cali, el sector ofensivo sigue siendo un aspecto a mejorar, tras conocerse la posible salida del argentino Rodrigo Holgado.

Si bien el equipo vallecaucano anunció el fichaje del ecuatoriano Daniel Valencia, las variantes en ataque son pocas. Además del extranjero se encuentran el canterano Yojan Garcés y el experimentado Adrián Ramos.

Es por lo anterior que no vendría mal una opción diferente y entre los opcionados a reforzar el plantel se encuentra Michael Rangel, experimentado delantero de paso previo por la institución como campeón, goleador y referente durante la temporada 2019.

Michael Rangel reveló haber hablado con Marcela Gómez para volver al América

En diálogo con el medio ‘América en la Red’, Michael Rangel afirmó que ha intentado “por muchos medios” lograr su regreso al América de Cali, aunque es consciente de que su presente futbolístico “no es el mejor”. Eso sí, advirtió que su amor y compromiso hacia el elenco escarlata es total.

“He intentado por muchos medios ir al América de Cali, siempre lo he manifestado. En este momento me siento fuerte y bien, aunque no es el mejor presente futbolístico mío, hay que ser realistas. Pero sé que me pongo esa camiseta y vuelvo a sentir lo mismo que sentí cuando me la puse por primera vez. Cuando llegué al América en 2019 tampoco tenía un buen presente, pero gracias a Dios me fue muy bien", sentenció.

Michael Rangel en su paso por América de Cali. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte / Staff Ampliar

En dicho sentido, el delantero de 34 años reconoció que ya inició conversaciones con Marcela Gómez, presidente del club, y ella mismo le dijo que se encontraba entre los opcionados a potenciar el plantel, pero de momento no ha recibido más comunicaciones.

“A ella le manifesté que yo quería ir al América, quería estar ahí y no sé cómo veían ellos las posibilidades para estar yo en el equipo, porque era algo que quería hacer porque me nacía y sabía que si iba entonces iba a rendir. Ella me dice que sí estoy en carpeta, que obviamente hay mas delanteros, entonces tenían que pasarlo a comité para revisarlo y tomar una decisión. Me dijo que me iba contando en el transcurso de los días, pero creo que nada porque no me ha llegado alguna notificación. Lo hablamos muy serio y respetuosamente, ella fue demasiado amable al ponerme las cosas claras", explicó.

Frente a lo anterior, Rangel manifestó su agradecimiento hacia Restrepo por tenerlo en cuenta, más allá de las circunstancias, y comentó que espera con ansias el llamado. “Todavía estamos a la espera, me encuentro sin club y con ganas de volver. Esperar a ver si puede ser mañana, esta noche o algún día lo puedan llamar a uno para volver al América”, dijo.

Finalmente, reafirmó su amor por el cuadro escarlata, más allá de hinchar por otro club en Colombia: “Para nadie es un secreto que soy hincha del Atlético Bucaramanga, siempre lo he dicho, pero América me marcó demasiado y se me metió en el corazón. Es el equipo que he amado desde el momento que me puse la camiseta y empecé a vivir cosas hermosas”.