Real Cartagena mantiene su invicto

Después de haber ganado los dos primeros partidos, por la mínima diferencia ante Real Santander y frente a Real Cundinamarca, Real Cartagena se enfrentó con Independiente Yumbo, de visitante. Se trataba del antiguo Atlético Huila, que fue comprado por Independiente del Valle y pasó a llamarse Independiente Yumbo.

El compromiso se disputó en el estadio Raúl Miranda. A los 57 minutos del segundo tiempo, Álvaro Meléndez fue derribado en el área para que el árbitro decretara penal. Fredy Montero con pierna derecha cobró para marcar el 1-0 a favor del Real

El empate llegó a los 67 minutos y apareciera Lucas Farías para rematar con pierna derecha y decretar la paridad.

El equipo de Álvaro Hernández llegó a 7 puntos luego de dos triunfos y un empate y es segundo parcialmente. La próxima fecha será de visitante ante Bogotá FC a partir de las 4:05 p.m. del lunes 9 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo.