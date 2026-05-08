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08 may 2026 Actualizado 15:11

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Internacional

Irán intercepta petrolero sancionado por EE.UU. en el Golfo de Omán

La Marina iraní informó este viernes que tomó control del petrolero Ocean Koi en el Golfo de Omán y lo desvió hacia sus costas, al asegurar que el buque intentó afectar las exportaciones de crudo de Irán.

Conflicto entre Irán y Estados Unidos vía Getty Images

Conflicto entre Irán y Estados Unidos vía Getty Images / Manuel Augusto Moreno

Conflicto entre Irán y Estados Unidos vía Getty Images

AFP

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Irán afirmó este viernes que interceptó y redirigió a sus costas un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba crudo iraní, sin aclarar las razones de esta decisión.

“La Marina de la República Islámica de Irán, mediante una operación especialmente planificada en el Golfo de Omán, se apoderó del petrolero infractor Ocean Koi”, indicó el ejército en un comunicado difundido por la televisión estatal, añadiendo que el petróleo pertenece a la “república islámica”.

Señaló que el barco fue desviado hacia las costas del sur de Irán después de que intentara “dañar y perturbar las exportaciones de petróleo de Irán”, sin dar más detalles.

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