Petro confirmó que entregó listado de capos de la droga durante reunión con Trump en la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro confirmó en su cuenta de X, que durante su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, le entregó un listado con los nombres de los grandes capos de la droga, que viven en diferentes partes del mundo.

“Los nombres de los capos de capos que he entregado a TRUMP, no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”, afirmó el jefe de estado.

Afirmó que los nombres de estos capos, ya están en los organismos de inteligencia de los EE.UU. desde hace varios años.

En su mensaje, Petro le hizo un llamado a todos los campesinos que se encargan del cultivo de la hoja de coca, iniciar el proceso de la sustitución por cultivos legales, para que estos productos puedan ser comprados por empresarios con contratos a largo plazo.

“No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia”, reiteró el presidente.

Según el Presidente Gustavo Petro, el ELN no quiso aceptar los diálogos y el proceso de paz el cual inició hace tres años, y que fueron suspendidos por el gobierno el pasado 17 de enero de 2025, luego del ataque contra una base militar que dejó dos soldados muertos y 29 heridos en el noreste del país.

Bombardeos contra el ELN

El presidente Gustavo Petro aseguró, que durante los bombardeos de la fuerza pública contra el ELN en el Catatumbo, siete miembros de esta organización ilegal fueron asesinados, tres más capturados y fueron incautados 12 fusiles.

“He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores”, dijo el presidente.