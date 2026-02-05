¿Está en riesgo la democracia en Colombia? Estudio evaluó miles de trinos políticos y esto encontró

El Manual de Emergencia para Tiempos Autoritarios, de Movilizatorio, analizó 14.709 trinos publicados en la red social X entre el 1 de mayo y el 20 de octubre de 2025 por distintas precandidaturas presidenciales. El estudio encontró que el 13 % de los mensajes evaluados presenta un uso sistemático de lenguaje autoritario, a través de lo que los investigadores denominaron Tácticas Autoritarias Discursivas (TAD).

Por otra parte, el informe Democracia bajo tensión en Colombia, desarrollado con el apoyo de Asuntos del Sur, identifica factores, como la desconfianza institucional, las tensiones entre los poderes públicos y la proliferación de narrativas que reducen la política a una disputa entre “buenos y malos”, como señales tempranas de deterioro democrático.

Los estudios, presentados este 4 de febrero, concluyen que el deterioro democrático no siempre se manifiesta en rupturas institucionales, sino en cambios progresivos en la forma como se debate la política y se gestionan los desacuerdos en el espacio público.

Según el análisis, estas tácticas no buscan debatir ideas, sino activar emociones como el miedo, el odio o la desesperanza, y reorganizar el conflicto político desde la exclusión y la deslegitimación del contradictor.

“No es efervescencia del momento: hay estrategias para activar miedo, odio y desesperanza. La apuesta es responder con acciones colectivas y no dejar que esos discursos nos hagan votar con rabia o miedo”, señaló Juliana Uribe, fundadora y directora ejecutiva de Movilizatorio.

Los investigadores advirtieron, además, que este tipo de lenguaje no se limita a una red social ni a una corriente ideológica específica, sino que se amplifica a través de discursos públicos, medios de comunicación y conversaciones cotidianas.

Uribe subrayó que, aunque las instituciones formales continúan funcionando, el principal riesgo está en el deterioro del debate público. “Las instituciones siguen en pie, pero lo que hoy se está erosionando es la forma en que debatimos como sociedad”, afirmó.

Por esta razón, Movilizatorio alertó que la normalización de estos discursos puede preparar el terreno para prácticas más autoritarias, convirtiendo el desacuerdo político en una amenaza “que debe ser neutralizada”.