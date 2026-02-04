Catálogo de Bad Bunny acumuló 36 millones de reproducciones después de su triunfo en los Grammy

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Album of the Year award for "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

Este miércoles se conoció que el catálogo musical del cantautor puertorriqueño Bad Bunny acumuló un total de 36 millones de reproducciones, solo 24 horas después de su triunfo del domingo en los premios Grammy.

De esos 36 millones, 16 corresponden solo a su último trabajo discográfico ‘Debí tirar más fotos’, ganador del premio a ‘Mejor álbum de música urbana’ y ‘Álbum del año’, convirtiéndose en el primer disco completamente en español en recibir este reconocimiento.

También vendió más de 3000 sencillos digitales y casi 2000 de esas ventas correspondieron a ‘DTMF’, según Lumiate.

Precisamente la canción que le da título al disco y que el comediante y presentador de televisión sudafricano, Trevor Noah, le cantó al puertorriqueño en uno de sus segmentos durante la transmisión pasó de 733.000 a 2,7 millones de reproducciones.

Este próximo domingo 8 de febrero, Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl LX, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, siendo el primer cantante latino y de habla hispana en actuar como solista.