La Defensoría del Pueblo advierte riesgos humanitarios tras bombardeo en el Catatumbo

Norte de Santander.

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo se refirió a los más recientes bombardeos en el Catatumbo, específicamente en los municipios de Tibú y El Tarra, que dejaron por lo menos siete presuntos miembros del ELN abatidos, uno más heridos y material de guerra incautado.

Según la entidad, la situación en el territorio está generando preocupación por las afectaciones humanitarias que esto conlleva, a pesar del parte de tranquilidad que da el gobierno nacional.

Advirtió que en estas acciones legítimas del Estado también se deben adoptar todas las medidas de conducción de hostilidades, para prevenir los daños a los civiles.

La Defensoría señaló que durante la operación de las autoridades, varias familias tuvieron que resguardarse durante la madrugada en una institución educativa del sector, buscando protección, por lo que temen que se presenten nuevos desplazamientos forzados y/o confinamientos.

Frente a esta situación, el organismo hizo un llamado para que sean las autoridades competentes e independientes las que garanticen el levantamiento e identificación de los cuerpos, con preservación de la escena, una cadena de custodia y el respeto a la dignidad humana.

De la misma manera, pidió que se alistaran las medidas humanitarias para lograr atender a toda la población civil que pueda resultar afectada por el desarrollo de estas operaciones en el Catatumbo.

La Defensoría reiteró que se va a mantener un seguimiento permanente en articulación con las autoridades y actores humanitarios, con el fin de prevenir riesgos y brindar el acompañamiento a las comunidades de la región, que han venido enfrentando una grave crisis de seguridad por la confrontación de los actores armados que delinquen en esta zona de Norte de Santander.

Finalmente, hizo un llamado al ELN y a la disidencia de las Farc para que avancen en unos acuerdos humanitarios y tengan coherencia con los anuncios de paz.