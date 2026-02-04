Palmeiras se lanza por Jhon Arias: millonaria oferta para “rescatarlo” del Wolverhampton

Jhon Arias no vive sus mejores días de la carrera en el Wolverhampton en medio de cumplir su sueño de jugar en Europa y en la que muchos catalogan la mejor liga del mundo. En los últimos partidos no ha sido titular y el equipo sigue viviendo una pésima temporada, pues se mantienen en el último puesto con apenas 8 puntos.

En las últimas semanas se ha rumoreado con que Palmeiras se ha mostrado interesado en repescar al colombiano, quien salió de Fluminense a mitad del 2025. La propia presidenta, Leila Fernandes, reconoció que no descartaban un ofrecimiento, pero que guardaban cautela.

Palmeiras hizo millonaria oferta por Arias

Según trascendió durante este martes 3 de febrero, Palmeiras realizó una oferta formal por Arias a Wolverhampton, que analiza la situación y todo quedaría en manos del futbolista, quien tendrá la última palabra sobre su futuro.

“El Palmeiras ha presentado una oferta de 25 millones de euros (154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra por el centrocampista ofensivo Jhon Arias. El club europeo ha mostrado su disposición a cerrar un acuerdo, y el Palmeiras espera la respuesta del jugador“, se lee en Globo Esporte.

El mismo portal informó que el hecho de que en Inglaterra haya cerrado el mercado, no impide que Wolves esté dispuesto a dejar salir al jugador que llegó a cambio de cerca de 17 millones de euros a la institución.

“Lo que aún impide que el acuerdo avance es la postura de Arias sobre su futuro. El centrocampista ofensivo colombiano ha sido durante mucho tiempo un objetivo para el Palmeiras, que intentó ficharlo a principios del año pasado, pero no pudo conseguirlo del Fluminense”, agregan.

Fluminense con cláusula para quedarse con Arias

En la venta de Arias a Wolverhampton, quedó estipulado que Fluminense tiene una cláusula que le otorga un derecho de tanto a la situación si el jugador decide dejar el conjunto inglés. El presidente del equipo Carioca ya dejó claro que tienen la intención de ejercer esta opción, pero deberían por lo menos acercarse a una cantidad cercana a la que ofrece Palmeiras.

Palmeiras está dispuesto a fichar a Arias buscando que se sume al proyecto que dirige el portugués Abel Ferreira. El cuadro Paulista quiere repetir final de Copa Libertadores y lograr el título.