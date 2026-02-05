Hombre raptó a su hijo de la UCI Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué

Ibagué

Un hombre raptó a su propio hijo de la unidad de cuidados intensivos neonatal del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Esta persona logró escapar amenazando con arma blanca al equipo médico y los guardas de seguridad confirmó en un comunicado la institución médica.

Según Martha Palacios, gerente de la institución médica, en el hecho que sucedió en la tarde del miércoles 4 de enero, el sujeto ingresó y amenazó con un cuchillo al equipo médico de turno para salir del centro asistencial ubicado en el barrio La Francia de Ibagué.

“Queremos hacerle un llamado a la comunidad al respeto a la misión médica y a la operatividad de los centros de salud donde nuestra trabajo va a estar siempre fundamentado en garantizar la atención oportuna”, dijo Martha Palacios.

La funcionaria aseguró que con este hecho se puso en riesgo a los funcionarios del área de seguridad y del área de la salud “Frente al neonato involucrado, queremos informarle que se encuentra recibiendo atención integral en nuestra institución”.

Por otra parte, Palacios manifestó que el Hospital Federico Lleras Acosta adelantó la notificación a instituciones para avanzar con el proceso del reconocimiento de los derechos del menor y de los funcionarios agredidos.

“Como institución iniciamos las acciones legales pertinentes y hoy garantizamos la atención oportuna a ese menor de edad siguiendo los protocolos que nos establece la ley colombiana y esperando cualquier instrucción que nos pueda dar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, destacó.

Finalmente, la gerente del centro asistencial rechazó los hechos sucedidos que afectaron los derechos a la misión médica del Hospital Federico Lleras Acosta.

Dato: el sujeto fue detenido por el personal de vigilancia del hospital y la Policía luego de haber salido de las instalaciones del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.