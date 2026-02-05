Está listo el dispositivo de seguridad con 200 hombres de la Policía para las fiestas de Risaralda

Seguridad en La Virginia para celebración del aniversario de Risaralda (foto: Alcaldía de La Virginia)

Llega la celebración del aniversario del departamento de Risaralda número 59 el cual se llevará a cabo del 6 al 8 de este mes, en el municipio de La Virginia donde se llevarán a cabo diferentes actividades y se espera la llegada de turistas a este municipio.

Es por ello, que la Policía ya tiene preparado un dispositivo de seguridad con 200 hombres que llegarán al territorio, además de los diferentes grupos especializados como el Bloque de Búsqueda y el grupo GOES.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, dio un parte de tranquilidad para esta celebración.

“Aquí en nuestro departamento, fueron descentralizadas en la Virginia; para esa actividad de las fiestas, que son tan emblemáticas y tan respetadas a nivel nacional, de 200 policías, creeríamos que ya tenemos un componente importante de 60 hombres previos al inicio de las actividades. Vamos a estar en los cuatro grandes eventos en los registros necesarios que se hacen para el ingreso en las vías, las galerías, en los centros de acopio, para que haya la tranquilidad”.

Los uniformados harán presencia en parques, plazas y puntos estratégicos, apoyado con cámaras de seguridad enlazadas al sistema SIES 123 y acciones enfocadas en el orden público y la seguridad ciudadana durante eventos masivos.