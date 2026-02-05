Enrique Bunbury regresa a Colombia con nuevo disco y gira para celebrar 30 años de carrera artística

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: Spanish singer Enrique Bunbury poses for photos during a press conference on the 'Huracan Ambulante Tour' at El Cantoral on April 21, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantante y compositor español Enrique Bunbury anunció su regreso a Colombia para el 29 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, para celebrar sus 3 años de carrera artística.

Bunbury lanzará su nuevo trabajo discográfico ‘De un siglo anterior’, el próximo 17 de abril.

Además de Colombia, Bunbury anunció fechas de su gira ‘Nuevas mutaciones tour 2026’ en México, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y su natal España.

Sumado a esta gira, el músico español también presentó su nuevo sencillo “Creer que se puede creer”, el tercer adelanto de su nuevo álbum.