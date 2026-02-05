Noticiero mediodía Cartagena

El lindo gesto de Kevin Montoya con sus seguidores en Tik Tok

El artista realizó un video agradeciendo a sus seguidores por la respuesta que ha tenido su canción Jornalero

El éxito musical que poco a poco se ha ido convirtiendo en un himno de las familias luchadoras de Colombia.

El paisa premió a sus seguidores, en un vídeo donde agradeció todo el apoyo recibido por parte del público amante de su música y el éxito de su canción Jornalero.

Kevin prepara para este nuevo año, su nuevo lanzamiento musical en medio de un momento importante para su carrera, donde su música sigue conectando corazones a través de estilo y su notable interpretación que llega cada vez a más al público amante de la música popular en Colombia.

