El lindo gesto de Kevin Montoya con sus seguidores en Tik Tok
El artista realizó un video agradeciendo a sus seguidores por la respuesta que ha tenido su canción Jornalero
El éxito musical que poco a poco se ha ido convirtiendo en un himno de las familias luchadoras de Colombia.
El paisa premió a sus seguidores, en un vídeo donde agradeció todo el apoyo recibido por parte del público amante de su música y el éxito de su canción Jornalero.
Kevin prepara para este nuevo año, su nuevo lanzamiento musical en medio de un momento importante para su carrera, donde su música sigue conectando corazones a través de estilo y su notable interpretación que llega cada vez a más al público amante de la música popular en Colombia.