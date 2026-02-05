Economía, turismo y seguridad en el Meta: temas de la gobernadora Rafaela Cortés en Caracol Radio

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Economía, turismo y seguridad en el Meta: temas de gobernadora de ese departamento en Caracol Radio

Este jueves, 5 de febrero, habló la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio con Vanessa de la Torre, para referirse a varios temas coyunturales que atañen a esta región del país.

Economía en el departamento

“El departamento del Meta viene creciendo muchísimo. (... ) Nadie tiene los escenarios deportivos y nadie ha venido creciendo a nivel económico como el departamento del Meta”, dijo la administradora departamental en su primera intervención.

Y agregó: “Como departamento, la economía está creciendo. Aquí se habla de la última frontera agrícola del país. Nosotros estamos jalonando la economía, mejorando los suelos, generando conectividad, por supuesto cuidando nuestras fuentes hídricas y cuidando el paisajismo”.

Según dijo en su conversación, el Meta es uno de los departamentos colombianos que “está haciendo el viraje de ser hidrocarburos a la agroindustria, pero además con seis parques y, por supuesto, con muchísimo turismo para visitar”.

¿Cómo es la seguridad en el Meta?

Cortés aseguró que en el departamento se han hecho “grandes inversiones con la fuerza pública”.

“Tenemos controlado el tema de seguridad. Por supuesto que en todo el país ha crecido la extorsión, pero nosotros, las inversiones que ha hecho la Gobernación del Meta y todos los consejos de seguridad, las apuestas en temas de seguridad, el cómo logramos infraestructura, el cómo logramos unas subestaciones, este Gobierno entiende que lo más importante para lograr que la gente venga a invertir en seguridad. La gente quiere seguridad y, a pesar de que es un tema del Gobierno Nacional, también nos ha tocado a muchos gobernadores o gobiernos subnacionales echarnos encima esa vuelta y trabajar muy articulados con la fuerza pública”, enfatizó.

Mensaje de solidaridad al departamento de Córdoba tras emergencia climática

Finalmente, Cortés envió un mensaje de solidaridad a los habitantes del departamento de Córdoba que se han visto gravemente afectados por la ola invernal.

“Acompañar al gobernador (Erasmo Zuleta), que está en una situación compleja, a todos los gobernadores, la solidaridad, no solamente a este departamento, sino a todos los departamentos que hoy estamos sufriendo por la oleada invernal”, aseguró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

