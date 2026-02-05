Cúcuta

Dirigentes muestran su preocupación por brotes de inseguridad para adelantar proselitismo político

El área rural de Cúcuta y el Catatumbo

Referencia grupos armados- Colprensa

Cúcuta

Los dirigentes políticos que adelantan actividades de proselitismo político dejaron ver su preocupación por las situaciones de riesgo a las que se enfrentan en sus actividades.

La compleja situación de orden público en el Catatumbo al norte del departamento y los brotes de inseguridad en la zona rural de Cúcuta es lo que más le preocupa hoy a quienes están en esas acciones con miras de llegar al Congreso de la República.

Las mayores preocupaciones las tienen los aspirantes a la Curul de Paz, por los hechos que se han venido presentando al norte del departamento y algunas intimidaciones frente al ejercicio de la política.

“Hay zonas donde no podemos ingresar, ni los equipos, ni nosotros como candidatos. Se siente un temor en los desplazamientos y ha faltado mayor reacción de las autoridades” dijo uno de los aspirantes al Congreso.

Otro aspirante a la Cámara de Representantes manifestó que “hoy sentimos falta de garantías y acompañamiento en zonas donde ya prácticamente no se puede ir porque hay que pedir permiso pero a los ilegales”

Así mismo, se advierte por parte de los candidatos que otro riesgo es el desplazamiento a la zona rural por la presencia de varios actores armados en la zona.

Se esta a la expectativa de un consejo de seguridad electoral con los candidatos para evaluar el panorama que tiene la región, en el oriente del país.

