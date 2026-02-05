Dirigentes muestran su preocupación por brotes de inseguridad para adelantar proselitismo político

Cúcuta

Los dirigentes políticos que adelantan actividades de proselitismo político dejaron ver su preocupación por las situaciones de riesgo a las que se enfrentan en sus actividades.

La compleja situación de orden público en el Catatumbo al norte del departamento y los brotes de inseguridad en la zona rural de Cúcuta es lo que más le preocupa hoy a quienes están en esas acciones con miras de llegar al Congreso de la República.

Las mayores preocupaciones las tienen los aspirantes a la Curul de Paz, por los hechos que se han venido presentando al norte del departamento y algunas intimidaciones frente al ejercicio de la política.

“Hay zonas donde no podemos ingresar, ni los equipos, ni nosotros como candidatos. Se siente un temor en los desplazamientos y ha faltado mayor reacción de las autoridades” dijo uno de los aspirantes al Congreso.

Otro aspirante a la Cámara de Representantes manifestó que “hoy sentimos falta de garantías y acompañamiento en zonas donde ya prácticamente no se puede ir porque hay que pedir permiso pero a los ilegales”

Así mismo, se advierte por parte de los candidatos que otro riesgo es el desplazamiento a la zona rural por la presencia de varios actores armados en la zona.

Se esta a la expectativa de un consejo de seguridad electoral con los candidatos para evaluar el panorama que tiene la región, en el oriente del país.