Día sin carro y sin moto en Ibagué: autoridades anuncian restricciones para el 11 de febrero

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Movilidad confirmó que el próximo miércoles 11 de febrero se realizará en la capital del Tolima la primera jornada del día sin carro y sin moto de las dos establecidas por acuerdo municipal para cada año.

La jornada se cumplirá desde las 6:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m., serán 14 horas en las que los conductores no podrán sacar sus vehículo como un método de aporte al medio ambiente.

Según Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, esta jornada tendrá como objetivo incentivar y promover el respeto por el ambiente, así como fomentar el uso de medios de transporte alternativos y sostenibles, contribuyendo al bienestar general y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Día sin carro y sin moto en Ibagué Ampliar

Día sin carro y sin moto Ibagué / Alcaldía de Ibagué Ampliar

“En esta primera jornada del año será obligatorio dejar los vehículos particulares y las motocicletas en casa. Además, tendremos diferentes actividades deportivas y espacios para promover el respeto por el ambiente”, afirmó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.

Dato: durante la jornada estará habilitada la ciclovía, en el mismo horario, desde la calle 10 hasta la calle 77, por la carrera Quinta. Actividad para que los ciudadanos cambien las formas de movilizarse por la ciudad.

Según las autoridades de tránsito los conductores que incumplan la medidas serán sancionados con un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y la inmovilización del vehículo.