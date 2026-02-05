Bogotá

Día sin Carro y Moto: ¿Cómo se prepara el sector comercial en Bogotá para sostener las ventas?

Durante este jueves, 5 de febrero, se desarrollará en Bogotá el Día sin Carro y Moto, entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m. en toda la capital del país.

Día sin Carro y Moto: ¿Cómo se prepara el sector comercial en Bogotá para sostener las ventas? EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Sebastián Herrera

Este jueves, 5 de febrero, en Bogotá habrá Día sin Carro y sin Moto, una fecha que se realiza todos los años y en la que está prohibido el tránsito de vehículos particulares en toda la capital del país. La jornada se llevará a cabo entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m.

Sin embargo, para los empresarios esta jornada es todo un reto. debido a que sectores como vestuario, artículos para el hogar, accesorios y restaurantes pueden experimentar caídas superiores al 50% en sus ventas, lo que por supuesto tiene un impacto negativo para la economía de la ciudad.

El director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, explicó que muchos establecimientos optan por ajustar su operación durante la jornada. “Algunos aprovechan para realizar inventarios o adecuaciones, mientras que otros diseñan incentivos para que los ciudadanos sigan comprando”, dice Orrego.

Debido a esta jornada, los comerciantes realizan estrategias que sean llamativas para los compradores, algunas de ellas son: parqueaderos gratuitos o con descuento para bicicletas, patinetas u otros medios alternativos; promociones especiales y descuentos por este día; domicilios sin costo o con tarifas preferenciales y experiencias en punto de venta.

A pesar de que muchos comerciantes se ven afectados durante el Día sin Carro y sin Moto, otros sectores suelen registrar un mejor comportamiento. Es el caso de los relacionados con la movilidad alternativa como bicicletas, movilidad eléctrica liviana y transporte público, con incrementos en ventas que pueden superar el 40%.

Es de vital importancia decir que todos los bogotanos deben cumplir durante la jornada de Día sin Carro y sin Moto. Incumplir esta medida da una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

