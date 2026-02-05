Bako, cantante de The Mills, denunció estafa con la que por poco desocupan su cuenta bancaria. Getty Images /Instagram Bako

El vocalista Álvaro Charry, más conocido como Bako, sorprendió a los fans de la agrupación The Mills y a los usuarios bancarios en general en Colombia al revelar una nueva modalidad de estafa de la cual estuvo a punto de ser víctima.

Le podría interesar: Jueza dejó en libertad a la esposa del “falso Gilinski”, vinculada a estafa a empresarios paisas

El músico compartió en un video difundido en sus redes sociales cómo, a través de una llamada telefónica, intentaron convencerlo para que abriera un “bolsillo” en su aplicación de Bancolombia, en una nueva modalidad de estafa.

“Pegó en el palo, casi me tumban, no lo lograron; algo dentro de mí me dijo: ¡Pilas!“, advirtió.

¿Cómo es la nueva modalidad de estafa telefónica?

El líder de The Mills describió cómo todo comenzó con una llamada, “de un número ‘X’”, diferente a los que habitualmente utiliza Bancolombia. La persona al otro lado de la línea se identificó como una funcionaria del banco que estaba alertando sobre un presunto intento de transacción ejecutada en la sucursal telefónica del banco.

“Lo voy a pasar ahora al área de seguridad, porque es importante que usted cree un bolsillo, mueva su plata ahí y no se la van a poder tocar”, recomendaron los estafadores. Asimismo, los delincuentes le ofrecieron asesorarle en la creación del supuesto bolsillo, alegando una demora de más de dos horas en caso de hacer el procedimiento en una sucursal del banco.

Lea también: De la pantalla a Fiscalía: investigan a director de cine por presunta estafa de más de mil millones

Durante la creación del bolsillo en la aplicación de Bancolombia, al cantante le pidieron utilizar su número de cédula para activar el servicio; sin embargo, los avivatos le ofrecieron a Bako un radicado, el cual era en realidad un número de cédula desconocido.

Charry describió cómo los delincuentes utilizaron toda clase de artimañas y mentiras para intentar mostrarse como funcionarios de la entidad bancaria, incluyendo números de identificación falsos.

#PILAS 🚨🚨🚨 NUEVA MODALIDAD DE FRAUDE 🚨🚨🚨 @Bako_music, cantante de la banda bogotana @TheMillsBand, comparte un video en el que explica la forma en la que por poco es víct¡ma de una nueva modalidad de robo implementada para extraer el dinero de las cuentas de @Bancolombia. pic.twitter.com/bRmutIwIYK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 3, 2026

¿Cómo evitó Bako de The Mills ser robado?

Al notar que el número de radicado era a todas luces una cédula, Bako se sintió desconfiado y se desplazó a una sucursal bancaria; la supuesta agente del banco permaneció en la llamada, aun insistiendo en la creación del bolsillo.

“Señor, urgente, estoy hablando con los de suplantación, me están suplantando en este momento”, a lo que el asesor respondió que desde la entidad nunca llevan a cabo ese tipo de llamadas; justo en ese momento la supuesta funcionaria colgó la llamada.

“Nunca Bancolombia los va a llamar jamás para eso de seguridad (…) ese ID de empleado no existe; lo que hacen es que le obligan a crear el bolsillo a nombre de otra cédula y, al mover plata, se la terminan robando”, explicó.

¿Qué hacer ante llamadas sospechosas del banco?

En sus recomendaciones de seguridad, Bancolombia confirma que no lleva a cabo nunca este tipo de llamadas y nunca solicita información relacionada con las credenciales bancarias.

Tenga en cuenta los siguientes consejos en caso de llamadas sospechosas: