The Mills cierra su gira internacional con doble Sold Out en España

The Mills continúa escribiendo un capítulo memorable en su historia. Su gira internacional por los 20 años de trayectoria se consolidó como uno de los hitos más importantes de la banda, con un éxito rotundo en cada escenario.

El más reciente paso por España fue una verdadera celebración: dos sold out consecutivos en Barcelona y Madrid, donde el público vibró con salas llenas y una energía que confirmó que su música sigue más vigente que nunca.

TheMills MOVISTAR CORTESIA THE MILLS Ampliar

La gira ha recorrido Colombia, México, Argentina y España, demostrando que la propuesta de The Mills trasciende fronteras, generaciones y acentos. Cada país ha sido testigo de la madurez musical del grupo y de la fuerza de un repertorio que, tras dos décadas, sigue convocando a miles de seguidores.

Antes de viajar a España, la banda sorprendió a sus fans bogotanos con un evento único que combinó música, arte y cercanía: tatuajes en vivo, cerveza, regalos especiales como una guitarra autografiada y tenis intervenidos por el artista @gersonelpistolero. La jornada cerró con un íntimo showcase, reafirmando el vínculo emocional que los ha acompañado durante estos 20 años.

Tras un año cargado de logros, The Mills proyecta un 2026 lleno de novedades: nueva música, más conciertos internacionales y su esperado show “The Mills 20 Años” en junio en el Movistar Arena de Bogotá. Este espectáculo promete una puesta en escena completa, con visuales, narrativa y performance que marcarán un antes y un después en su historia.

Con dos décadas de recorrido, The Mills demuestra que su energía creativa sigue intacta y que su mejor momento está ocurriendo ahora.