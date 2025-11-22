Alerta por suplantación de páginas web de empresas de cobranzas falsas

Los delitos cibernéticos se mantienen entre los más denunciados en el país. En lo corrido de 2025, los informes del Centro Cibernético de la Policía reportan un incremento cercano al 30% en fraudes digitales, especialmente por phishing, smishing y vishing con miles de afectados que perdieron dinero o datos personales.

Así operan los fraudes digitales

Los ciberdelincuentes combinan ingeniería social y herramientas tecnológicas para engañar a las víctimas:

Phishing: envío de correos o formularios falsos que imitan sitios oficiales.

Smishing: mensajes de texto con enlaces acortados que redirigen a portales fraudulentos.

Vishing: llamadas telefónicas que suplantan la identidad de funcionarios o asesores financieros para obtener datos personales o claves.

De acuerdo con COLCOB quienes acceden a estos enlaces o entregan información pueden sufrir pérdida de dinero, suplantanción de identidad, instalación de software malicioso o extorsión. La Ley 1273 de 2009 tipifica estos comportamientos como delitos informáticos, sancionados con penas de prisión de hasta ocho años y multas económicas significativas.

“Desde el gremio de las empresas de cobranza trabajamos para fortalecer la confianza en el ecosistema crediticio. Es fundamental que los colombianos sepan identificar a las empresas de cobranza oficiales y evitar caer en trampas digitales que pueden afectar su patrimonio y reputación con el sector”, afirmó Gloria Urueña, Directora Ejecutiva de COLCOB.

Por tal motivo COLCOB recomienda a los ciudadanos verificar siempre la identidad de la empresa que los contacta antes de entregar información o realizar pagos. Ante cualquier intento de fraude o suplantación, se recomienda:

No hacer clic en enlaces sospechosos. No compartir contraseñas ni códigos de verificación (OTP). Guardar evidencias (pantallazos, números de contacto, correos o audios). Denunciar de inmediato a las autoridades competentes: CAI Virtual de la Policía Nacional: Fiscalía General de la Nación (SICECON): Superintendencia de Industria y Comercio

¿Cómo denunciar y protegerse?

Ante cualquier intento de fraude o suplantación, COLCOB recomienda:

“La educación digital es la primera línea de defensa. Invitamos a los ciudadanos a verificar siempre la identidad de quienes los contactan y a denunciar cualquier intento de fraude. Desde COLCOB reforzamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la confianza en el sector crédito del país”, concluyó Gloria Urueña, directora ejecutiva de COLCOB.