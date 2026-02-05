Alcalde Dumek Turbay destacó su inversión histórica de más de $6 billones en infraestructura

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay fue uno de los líderes regionales invitados al Gran Foro Colombia 2026 “¿Para dónde va el país?”, organizado por varios medios nacionales en Bogotá. El espacio, el cual tuvo diferentes paneles, abordó perspectivas y análisis desde distintas disciplinas de la actualidad socioeconómica y el futuro político de Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Uno de los paneles centrales del foro fue el conversatorio “Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo”, moderado por Jairo Lozano, subdirector de la revista Semana, en el que el alcalde Dumek Turbay compartió escenario con Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos; Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr- Motor de Innovación; y el MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

El objetivo de la conversación fue resaltar el papel de los empresarios, gremios y líderes regionales que están transformando sus territorios, conectando y aportando al desarrollo del país. En otros términos: visibilizar cómo, desde las regiones, se están gestando modelos de crecimiento sostenible, competitividad e impacto social que fortalecen la economía nacional y demuestran que el progreso también se construye desde lo local.

En su intervención, el alcalde habló que su forma de gobernar, la cual llama “la nueva personalidad de la ciudad”.

“Siempre digo que nuestra principal obra ha sido cambiar la mentalidad de toda una ciudad. En Cartagena imperaba el conformismo, el pesimismo y el masoquismo. Nos obligaron a la idea de que los megaproyectos y el desarrollo extraordinario eran utopías e ilusiones; y que tocaba ver por televisión o viajar para ver cómo otras ciudades capitales se modernizaban”, puntualizó el mandatario.

Y agregó: “Y en esa lamentable realidad, gobernantes con nulo amor por Cartagena y cero interés en transformarla en la ciudad referente mundial que es, que merece y que nunca debió perder tal condición, satanizaron los créditos públicos y la inversión en infraestructura bajo la mentira de que el cemento no trae progreso ni acaba la pobreza”.

“¿Y saben qué es lo peor? que ni construyeron nada memorable ni bajaron los índices de pobreza y desempleo. Colegios cayéndose, hospitales como elefantes blancos, escenarios deportivos abandonados, parques oscuros y en ruinas, el desempleo en cifras históricas y una ciudad con una malla vial llena de cráteres”, indicó Turbay.

En la misma línea, Turbay expresó: “El proceso de modernizar, transformar y solucionar problemas históricos en Cartagena no hemos necesitado de ninguna entidad nacional o regional. Desde hace mucho comprendimos que con nuestro esfuerzo y recursos propios avanzaríamos hacia el progreso. Esa es la verdadera personalidad de Cartagena”.

Y agregó: “Ante las dificultades, nos dedicamos a resolver nuestros propios problemas. Ya sea con nuestros recursos derivados del fortalecimiento del recaudo de impuestos, o por acceder a un crédito público para invertir en megaproyectos que antes eran concebidos como utopías e ilusiones; lo que aun no entiendo es porque aún persisten voces e individuos que satanizan la deuda, pues es mejor deber plata a deber obras”.

Contraste entre el gobierno anterior y el actual en Cartagena

El alcalde de Cartagena, en medio del foro, afirmó que hoy la ciudad avanza y se transforma con recursos invertidos de más de 6 billones de pesos. “Pero quiero aprovechar para contarles una situación, un contraste que les servirá para cuantificar todo lo que he dicho anteriormente: en la pasada administración, algo que consideraron un hito para ser vanagloriado, en materia de inversión en infraestructura vial, fueron 1.000 millones de pesos para rehabilitar unas cuantas calles y que hoy tienen huecos que nos tocó intervenir a nosotros”.

Turbay explicó que en materia de infraestructura vial, son cerca de 500 mil millones de pesos en desarrollo urbano y rehabilitación vial. Antes era un hito la pavimentación de medio kilómetro; hoy la ciudad espera dos intercambiadores viales que revolucionarán la movilidad del sur de la ciudad (180 mil millones entre los dos); la ampliación de la vía Perimetral (6.500 millones) y una nueva conexión entre el norte y el sur de Cartagena sin necesidad de entrar a la ciudad y generar más tráfico: la Autopista Verde (140 mil millones).

“Hoy la ciudad tiene 35 kilómetros de calles nuevas y más de 100 kilómetros de vías rehabilitadas en tan solo dos años. Eso no es solo cemento y varilla, es concreto que trae progreso, que dignifica la calidad de vida y la movilidad, que da empleo de mano de obra local en cada proyecto, los niños llegan con los zapatos limpios a su colegio, la gente abrió tiendas, servicios y comercios aprovechando el nuevo flujo vehicular, la ambulancia, la patrulla de policía y los camiones de suministros ahora llegan donde antes no podían y la gente dejó de barrer tanto polvo de sus terrazas”, informó Turbay.

Y destacó: “Si alguien define que eso no es progreso integral, entonces tenemos diccionarios diferentes”.

En materia de educación, “los colegios en ruinas hoy son postales”, afirmó Turbay, “gracias a una inversión de más 450 mil millones de pesos para rehabilitar más de 50, construir cinco nuevos colegios y fortalecer programas de formación”.

En el ámbito de la salud, son más de 200 mil millones de pesos en la actual administración para rehabilitar y construir puestos de salud, dotar de todo lo necesita una atención médica de calidad e inaugurar dos hospitales “ya condenados como elefantes blancos que hoy son el corazón de sus barrios: Nelson Mandela y Canapote”.

Y en cuanto al deporte, en aras de fortalecer el poder de transformación social que tiene junto a la recreación, Turbay expuso en el foro que en su gobierno se han invertido más de $180 mil millones en infraestructura deportiva y en parques públicos que hoy son disfrutados por niños y jóvenes “que se alejan de los malos pasos; y por adultos mayores que mejoran su salud haciendo ejercicio en ellos”.

“Esa es la nueva Cartagena. La personalidad de la ciudad cambió para bien y todo fue gracias a la gestión y recursos propios sin esperar que alguna entidad nacional o externa se manifieste”, ratificó el alcalde.

Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo

Con relación al tema central del panel, Turbay dijo que, tras dos años de gobierno: “Luego de transformar tantos ámbitos que heredamos en ruinas, no solo físicos sino también mentales, ha llegado el momento de reflexionar y encursar los dos años que se vienen para que nuestro trabajo en verdad sea trascedente y deje un legado”.

Y añadió: “Un legado que sirva de hoja de ruta para los próximos alcaldes; y así, Cartagena no vuelva a las épocas oscuras que sufrió: mediocridad, desgobierno, inversiones irrisorias y donde no pasaba nada que genere envidia o imitación en otras ciudades”.

Con respecto a su forma de liderar a Cartagena, una de las preguntas del moderador, Turbay respondió que se basa en “romper todos los paradigmas que dividen o generan conformismo o escepticismo, unir a sectores productivos, sociales y gubernamentales que antes transitaban cada uno por su lado y permitirnos ser ambiciosos y apoyarnos con créditos públicos y el fortalecimiento del recaudo tributario, cueste lo que cueste, porque: es mejor deber plata, que deber obras. Repito”.

“Este método de liderazgo desde las regiones no es más que dedicarnos a resolver problemas y no engrandecer las dificultades y los problemas. No esperar nada de nadie que nos ayude a reconstruir y transformar a Cartagena. Si viene o llega, bienvenido; si no, adelante. Así que el capotazo lo decidimos en un momento clave y entendimos que el futuro y nuestra propia suerte dependía de nosotros mismos”, explicó Turbay.

Y finalizó: “Esta es la nueva personalidad de Cartagena: billonarias e inéditas inversiones en infraestructura social, turística, vial, sanitaria, educativa y deportiva; trabajar de la mano con el sector privado, la cooperación internacional y el liderazgo comunal y barrial; y convertir utopías en obras entregadas que hoy ya son disfrutadas.

El poder del turismo para impulsar el crecimiento de Cartagena

Uno de los temas más importantes que se conversaron en el Gran Foro fue: ¿qué sectores impulsan el desarrollo crecimiento? Turbay desgració que “la transformación y empoderamiento que vive Cartagena hoy es gracias, en gran parte, al motor socioeconómico que es el turismo”.

“El turismo es el principal motor del desarrollo, el empleo, la inversión extranjera y la priorización de inversiones en infraestructura. Desde un principio lo entendimos y por ello en nuestra billonaria inversión pública tiene un rol protagónico: nuestra administración le entregará a Cartagena 280 mil metros cuadrados de espacio público de calidad que potencie el turismo, la economía naranja, las industrias creativas y la recreación”, informó el alcalde.

Y agregó: “Megaproyectos como el Gran Malecón del Mar y el Distrito Creativo de Manga han reorientado la inversión empresarial y potenciado el atractivo de Cartagena para empresas nacionales y extranjeras. Valorizan zonas generando hitos inmobiliarios y de construcción que derivan en más empleo, seguridad, orden y oferta de escenarios públicos de calidad”.

“Y es un gran ámbito para ejemplificar el trabajo conjunto con los sectores productivos, pues los empresarios y gremios son aliados clave para todo crecimiento sostenible, competitividad e impacto social que tiene el turismo para fortalecer la economía local, demostrando que el progreso también se construye desde lo regional”, finalizó Turbay.