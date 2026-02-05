Alcalde Dumek Turbay anuncia obras en el estadio para recibir a Junior de Barranquilla

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se reunió en Barranquilla con Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla; y Antonio Char, gerente del “cuadro tiburón” para confirmarles el respaldo, por parte de la Alcaldía de Cartagena, hacia el equipo de la ‘Arenosa’ en los partidos que disputará en la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Vinimos a Barranquilla a reunirnos con don Fuad para hablar temas de Junior y, por supuesto, le confirmamos que habrá un respaldo total por parte del Distrito hacia Junior cuando vaya hacer su localía en el Jaime Morón, en la Copa Libertadores”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Junior será local en el Jaime Morón, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, debido a los arreglos que adelanta la Alcaldía de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Le hemos dicho a Fuad que la atención de Junior en Cartagena será especial, tendrá todo. La idea es brindarle al club tiburón una excelente logística, graderías llenas, gente de toda la región Caribe llegando a la ciudad para ver el espectáculo deportivo; y, por supuesto, que tengan una experiencia agradable en Cartagena y queden las puertas abiertas para que Junior pueda jugar cuando lo necesite en Cartagena”, expuso el alcalde Turbay.

Oportunidad para la promoción de Cartagena como un destino turístico - deportivo

El alcalde Dumek Turbay explicó que la oportunidad de llevar fútbol internacional a Cartagena significa promocionar a la ciudad con un turismo deportivo que llegará de diferentes partes de Suramérica.

“La idea es que desde ya iniciemos la promoción de Cartagena con este evento internacional que será de gran afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros; por lo que la Secretaría de Turismo tiene un plan ya pensado para activar y promocionar cómo mostraremos a la ciudad. Claramente siendo Junior con la Libertadores el mayor empuje”, dijo el mandatario.

Además, expuso: “Queremos estar como ciudad en el sorteo, que Cartagena sea protagonista también dentro de toda esta competencia y fiesta del fútbol. Lo que tenemos planeado es que en cada ciudad de donde sean los equipos que vayan a jugar con Junior en Cartagena haya una promoción internacional para que los ciudadanos se motiven a llegar a Cartagena”.

Mejoras en el Jaime Morón para recibir la Libertadores

El estadio Jaime Morón está a punto para lo que será la fase de grupos de la Copa Libertadores y la localía de Junior de Barranquilla en Cartagena.

Es por eso que el alcalde Dumek Turbay confirmó que están asegurados 8.000 millones de pesos; recursos destinados para la mejora de camerinos, luminarias, una nueva pantalla que tendrá el Morón, baños, zonas de acceso al público y todo lo relacionado para que el hincha que vaya a apoyar al tiburón o a los equipos internacionales que lleguen a Cartagena se sientan cómodos, a gusto y felices en su experiencia en la heroica.

La nueva pantalla del Jaime Morón estará ubicada en la tribuna de Norte, la que está cerca al barrio Olaya Herrera y tendrá un nuevo Mastil de luces ubicado detrás de la tribuna Oriental; además de una línea de luces sobre la tribuna de sombra que asegurará una visión internacional con las nuevas luces del Morón.

Estás dos mejoras ofrecerán una mejor visibilidad a los hinchas o seguidores de Junior que lleguen al Morón y de los equipos internacionales que jugarán con el tiburón la fase de grupos de la Libertadores.

El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será en marzo. Tanto el club barranquillero como el alcalde Dumek Turbay están a la espera del calendario oficial y los equipos internacionales con los que jugará el Junior de Barranquilla en el Jaime Morón de Cartagena.