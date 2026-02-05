Acusación contra ex director de fiscalía que habría abusado de subalterna

Cúcuta

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exdirector seccional, César Rojas Arias, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

El exfuncionario durante casi nueve meses habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales.

De acuerdo con la investigación que se siguió con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, los actos indebidos y otras conductas de índole sexual no consentidas por parte de un superior causaron un grave daño emocional a la mujer.

La audiencia de formalización de acusación se realizará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.