A sanción polémico proyecto por posible retroceso el acceso al aborto

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, iniciativa de la concejal Clara Lucía Sandoval, que busca proteger la maternidad, fortalecer la salud mental de las mujeres gestantes y acompañar la vida del niño por nacer, en concordancia con el marco constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo plasmado, el proyecto crea una ruta integral de acompañamiento, atención y protección, con énfasis en la salud mental, que brinda alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y garantiza que las decisiones se tomen con información clara, completa y oportuna, respetando siempre la voluntad de la mujer, tal como lo establece la sentencia C-055 de 2022, que reconoce la facultad del Estado para adoptar medidas de protección de la vida en gestación sin vulnerar los derechos de las mujeres.

“Contrario a lo que se ha dicho, la Ruta por la Vida no restringe libertades ni impone decisiones. Por el contrario, las fortalece, al garantizar que las mujeres cuenten con información completa, clara y oportuna, condición esencial para que cualquier decisión sea verdaderamente libre y consciente” dijo Sandoval.

Le puede interesar:Corte Constitucional reconoce descanso remunerado en caso de aborto a todas las personas gestantes

La iniciativa contempla acciones de prevención y atención psicosocial durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia, así como acompañamiento especializado a mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad, fortaleciendo la articulación entre la Administración Distrital y la sociedad civil.

Por su parte, el concejal Julián Triana calificó como vergüenza la aprobación de este proyecto.

“Ha sido aprobado en el @ConcejoDeBogota el acuerdo que disfrazado de una “Ruta por la vida” crea de manera indirecta restricciones a la IVE y abre la puerta a mecanismos de presión y estigmatización en contra de la autonomía de las mujeres. Una completa vergüenza”, puntualizó.