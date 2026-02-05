A sanción polémico proyecto por posible retroceso el acceso al aborto
El concejal de la Alianza Verde, Julián Triana calificó como una ‘vergüenza’ la aprobación de este proyecto.
El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, iniciativa de la concejal Clara Lucía Sandoval, que busca proteger la maternidad, fortalecer la salud mental de las mujeres gestantes y acompañar la vida del niño por nacer, en concordancia con el marco constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De acuerdo con lo plasmado, el proyecto crea una ruta integral de acompañamiento, atención y protección, con énfasis en la salud mental, que brinda alternativas a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y garantiza que las decisiones se tomen con información clara, completa y oportuna, respetando siempre la voluntad de la mujer, tal como lo establece la sentencia C-055 de 2022, que reconoce la facultad del Estado para adoptar medidas de protección de la vida en gestación sin vulnerar los derechos de las mujeres.
“Contrario a lo que se ha dicho, la Ruta por la Vida no restringe libertades ni impone decisiones. Por el contrario, las fortalece, al garantizar que las mujeres cuenten con información completa, clara y oportuna, condición esencial para que cualquier decisión sea verdaderamente libre y consciente” dijo Sandoval.
La iniciativa contempla acciones de prevención y atención psicosocial durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia, así como acompañamiento especializado a mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad, fortaleciendo la articulación entre la Administración Distrital y la sociedad civil.
Por su parte, el concejal Julián Triana calificó como vergüenza la aprobación de este proyecto.
“Ha sido aprobado en el @ConcejoDeBogota el acuerdo que disfrazado de una “Ruta por la vida” crea de manera indirecta restricciones a la IVE y abre la puerta a mecanismos de presión y estigmatización en contra de la autonomía de las mujeres. Una completa vergüenza”, puntualizó.