Megaoperativo en Kennedy: un capturado, dos pagadiarios cerrados y drogas incautadas

Continúan las intervenciones para combatir el crimen en Bogotá. Esta vez más de 1.000 uniformados se tomaron la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, más específicamente el sector de El Amparo y María Paz, cerca a la Plaza de Corabastos.

Se llevaron a cabo actividades de registros a establecimientos, personas, vehículos y motocicletas en un puesto de control, para identificar posibles conductas delincuenciales que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

También se verifican las motocicletas con el fin de evidenciar posibles alteraciones a sus sistemas de identificación, chasis o documentos, ya que frecuentemente llegan a ser hurtadas.

“Estos puestos de control son posibles por el fortalecimiento en el pie de fuerza que se hizo de la Policía Metropolitana a final del año”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Resultados del megaoperativo

Durante este operativo fue capturada una persona y se realizaron dos cierres temporales a establecimientos que funcionaban como ‘pagadiarios’. En uno de ellos se hallaron estupefacientes y al otro le faltaba el registro nacional de turismo.

Fueron más de 200 armas cortopunzantes incautadas y más de mil dosis de estupefacientes incautadas y quedaron fuera de circulación.