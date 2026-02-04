Tunja ofrece descuentos de hasta el 20 % en el impuesto predial por pronto pago

El impuesto predial en Tunja comenzará a recaudarse a partir de la segunda semana de febrero de 2026, con una serie de descuentos por pronto pago que buscan incentivar la cultura tributaria y fortalecer las finanzas del municipio. La Alcaldía anunció que los beneficios estarán vigentes de manera escalonada hasta el mes de junio, ofreciendo alivios económicos a los contribuyentes que se pongan al día con esta obligación.

Ampliar

De acuerdo con la administración municipal, quienes realicen el pago entre febrero y abril podrán acceder a un descuento del 20 %, mientras que los pagos efectuados en mayo y junio tendrán un beneficio del 10 %. En el mes de julio, el impuesto se cobrará sin descuentos, y a partir de agosto comenzarán a aplicarse intereses de mora para los contribuyentes que no hayan cumplido con el pago.

Ampliar

El trámite podrá realizarse de manera virtual a través del Portal Tributario del municipio, donde los ciudadanos pueden consultar el valor del predio, descargar el recibo y pagar en línea mediante PSE, evitando filas y desplazamientos. Quienes prefieran la modalidad presencial podrán acercarse a la Oficina de Impuestos, reclamar el recibo y efectuar el pago en las entidades bancarias autorizadas. Además, durante febrero y marzo se habilitará una jornada especial de atención en el auditorio Bicentenario (Crem), con acompañamiento del Departamento Administrativo de Hacienda y de Catastro Multipropósito para resolver inquietudes relacionadas con el cobro y la actualización catastral.

La directora del Departamento Administrativo de Hacienda Pública, Denisse Julieth Jiménez Ramos, invitó a los tunjanos a aprovechar los beneficios. «...Desde el departamento de Hacienda invitamos a los tunjanos a realizar el pago de su impuesto predial a partir de la segunda semana de febrero, utilizando el Portal Tributario y la opción de pago en línea a través de PSE, una alternativa segura, rápida y sin filas...», señaló. La funcionaria destacó que el recaudo oportuno permite financiar mantenimiento de vías, programas sociales y obras públicas, y que la Alcaldía espera superar la meta de recaudo para garantizar mayor inversión en proyectos que mejoren la calidad de vida en Tunja.