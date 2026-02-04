¿Qué pasó con el vuelo de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Tibú?

Cúcuta

Nuevamente una aeronave de Searca, operada por Satena, en Norte de Santander, genera preocupación entre los viajeros que buscaban llegar vía aérea al municipio de Tibú.

La aeronave de matrícula HK-4512, con vuelo NSE 8894 y que cubría la ruta Cúcuta - Tibú, tras un par de minutos en el aire, regresó al aeropuerto internacional Camilo Daza de la capital nortesantandereana.

Más información Cúcuta Deportivo se quedó sin director técnico: Nelson Flórez no continúa

Según los viajeros, sin explicación alguna la aeronave habría regresado a Cúcuta.

Esta alcanzó a sobrevolar hasta el corregimiento de Campo Dos y justo en ese punto dio la vuelta y regresó a su lugar de partida.

Se presume que los bombardeos que adelanta el Ejército Nacional contra el ELN en la zona, podría haber provocado que el vuelo no concluyera con su ruta.

Se está a la espera de una respuesta oficial por parte de Satena.