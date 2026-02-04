Cúcuta Deportivo se quedó sin Director Técnico

Cúcuta

A través de un comunicado, el Cúcuta Deportivo dio a conocer que Nelson “El Rolo” Flórez no continúa más como Director Técnico del equipo Motilón.

La noticia llegó cumplidas las primeras cuatro fechas del equipo de la frontera, en la primera división del fútbol profesional colombiano, después de su ascenso a la A.

Dos encuentros perdidos y dos más empatados, quedando en la posición 15 de la tabla general.

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en reorganización informa a todos los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general lo siguiente. El profesor Nelson Flórez no continuará como director técnico del equipo profesional”, se puede leer en el comunicado.

Dentro de este comunicado, “la institución agradece su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa al frente del club, resaltando su importante aporte deportivo y humano”.

Así mismo se dio conocer que “el preparador físico Octavio Rojas tampoco continuará formando parte del cuerpo técnico”.

Concluyen el escrito agradeciendo al Director Técnico. “Nelson siempre será recordado como doblemente campeón con el club, tanto en su etapa como jugador y en su labor de director técnico. El Cúcuta Deportivo les agradece su trabajo y les desea éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.