Una iglesia católica en Armenia la han robado tres veces en un mes, cura pide acciones de la Policía

Armenia

La parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio El Paraíso de Armenia, fue víctima nuevamente de la delincuencia.

En la madrugada del jueves 31 de julio, personas desconocidas ingresaron al templo tras romper varias tejas del techo y se llevaron la consola de sonido y el equipo de amplificación utilizado en las celebraciones litúrgicas.

Este lamentable hecho se suma a una preocupante cadena de hurtos, siendo este el tercer robo que sufre la parroquia en menos de un mes.

Las autoridades ya adelantan investigaciones, mientras que la comunidad parroquial expresa su tristeza e indignación ante la vulnerabilidad del templo.

El sacerdote Julio César Cardona, cura párroco de María Auxiliadora hizo un llamado a la solidaridad de la ciudadanía y al compromiso de las autoridades para reforzar la seguridad en la zona

El padre Julio César Cardona, párroco de la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el suroccidente de la ciudad de Armenia, barrio El Paraíso expresó “lastimosamente esta es la tercera vez que en un mes nos roban, nos hurtan los equipos de sonido., inicialmente se entraron por el techo de la parroquia y por ahí salieron por luego se entran por el techo, luego salen por las ventanas, robando en todos los equipos. Luego, después de haber colocado la denuncia, viene la policía, analiza la situación y tratan y hacen el esfuerzo de regresar parte del hurtado. Y así fue.

Luego, el martes anterior volvieron y se entraron ya por el techo de la sacristía, llevándose parte de lo que la policía había recuperado. Y ya al amanecer del jueves ingresan nuevamente y se hurtan el resto del equipo. Es triste pues la situación acá porque se ha hecho mucho trabajo pastoral, espiritual con la comunidad, pero no nos podemos desanimar.

Hoy es acá, mañana puede ser otra parroquia. Hay cámaras internas, cámaras en la parte externa, pero eso definitivamente no ha servido. Yo agradezco a este medio de comunicación porque todas las veces las noticias no son muy alentadoras.

La delincuencia y la situación está muy difícil no solamente en Colombia sino en el departamento del Quindío y en estos barrios. Acá usted no puede colocar lámparas, coloqué lámparas en la parte de afuera, se la robaron. He sembrado jardín, con pinos todos se los llevan, es difícil la situación, pero bueno, les encomiendo mucha oración.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “nos colocaron la denuncia y nuestra Policía Nacional se desplazó al sitio, tuvo contacto con el padre de la iglesia, se iniciaron las labores de policía judicial y como y como se ha venido adelantando cada una de las labores gracias a todo este apoyo tecnológico de las cámaras de los vecinos. De las denuncias que hemos tenido, vamos a tratar de identificar a los responsables.

Situación que está en manos de la policía judicial, quien, con un fiscal en caso de identificación del autor, pues será judicializado y será llamado a responder por este hecho criminal.