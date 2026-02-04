Nacional vs. América, clásico por la fecha 4 de Liga: fecha, árbitro, alineaciones y cómo seguir

Atlético Nacional y América de Cali protagonizan el partido más atractivo de la fecha 4 de la Liga colombiana, el cual se disputará en una fecha diferente a la pactada inicialmente debido a que el Verdolaga jugó un amistoso el fin de semana ante Inter Miami.

En el caso del cuadro antioqueño, no juega por el campeonato local desde el 17 de enero por la fecha 1 ante Boyacá Chicó. El equipo que dirige Diego Arias tiene dos partidos aplazados, ante Jaguares por la segunda jornada y frente a Junior por la tercera fecha.

Por su parte, América cuenta con 7 puntos luego de ganarle en el estreno a Internacional Bogotá, luego superar de visita a Boyacá Chicó y empatar ante Once Caldas en su más reciente salida en condición de visitante.

Historial reciente de Nacional vs. América

De los juegos más recientes entre ambos equipos por liga, Nacional ha salido victorioso en más encuentros. De los últimos 9 encuentros, el conjunto antioqueño se quedó con el triunfo en 5 de ellos, mientras que el Escarlata lo hizo en 3 y deja un saldo de 1 empate.

¿Quién será el árbitro de Nacional vs. América?

El partido estará a cargo del bogotano Andrés Rojas, justamente quien dirigió el último partido entre ambos equipos. El encuentro terminó 3-2 a favor del conjunto caleño en el Pascual Guerrero por la fecha 6 de los cuadrangulares del Clausura 2026.

Rojas también estuvo a cargo del encuentro por la semifinal ida de Copa Colombia entre ambos equipos, jugo que terminó con ventaja por 4-1 para el Verdolaga.

Posibles formaciones de Nacional vs. América

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo; Edwin Cardona, Marlos Moreno, Eduar Bello; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

América: Juan Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Omar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía; Tilman Palacios, Dylan Borrero, Yeison Guzmán; Kevin Angulo.DT:David González.

Fecha, hora y cómo seguir Nacional vs. América

El partido tendrá lugar este miércoles 4 de febrero desde las 8:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Usted podrá seguir este compromiso por la transmisión de Caracol Radio a nivel nacoinal, el streaming de Youtube y el minuto a minuto en caracol.com.co