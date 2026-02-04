Más de 800 familias de Macanal accederán a gas natural domiciliario
Un convenio entre la Alcaldía de Macanal, la Gobernación de Boyacá y una empresa prestadora permitirá que 812 familias rurales accedan por primera vez al servicio de gas natural, mejorando su calidad de vida.
Un total de 812 familias del municipio de Macanal, Boyacá, se beneficiarán con la ampliación del servicio de gas natural domiciliario, gracias a un convenio interinstitucional entre la Alcaldía, la Gobernación y la empresa Disticón S.A.S.
La alcaldesa Lady Cano celebró el anuncio y destacó el trabajo conjunto que permitió sacar adelante el proyecto. «...Estamos muy contentos porque este convenio beneficia a varias veredas y mejora la calidad de vida de nuestras comunidades...», señaló en entrevista.
El proyecto tiene un costo aproximado de 5 mil millones de pesos, de los cuales el municipio aportó 1.200 millones, la Gobernación alrededor de 1.400 millones, y el resto fue asumido por la empresa prestadora y la comunidad beneficiaria.
La ampliación impactará veredas como La Vega, Vijagual, Limón, Naranjos y Media Estancia, permitiendo que las familias dejen el uso de leña y cilindros, con beneficios directos en salud, economía familiar y protección del medio ambiente.