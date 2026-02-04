Más de 800 familias de Macanal accederán a gas natural domiciliario

Un total de 812 familias del municipio de Macanal, Boyacá, se beneficiarán con la ampliación del servicio de gas natural domiciliario, gracias a un convenio interinstitucional entre la Alcaldía, la Gobernación y la empresa Disticón S.A.S.

La alcaldesa Lady Cano celebró el anuncio y destacó el trabajo conjunto que permitió sacar adelante el proyecto. «...Estamos muy contentos porque este convenio beneficia a varias veredas y mejora la calidad de vida de nuestras comunidades...», señaló en entrevista.

El proyecto tiene un costo aproximado de 5 mil millones de pesos, de los cuales el municipio aportó 1.200 millones, la Gobernación alrededor de 1.400 millones, y el resto fue asumido por la empresa prestadora y la comunidad beneficiaria.

La ampliación impactará veredas como La Vega, Vijagual, Limón, Naranjos y Media Estancia, permitiendo que las familias dejen el uso de leña y cilindros, con beneficios directos en salud, economía familiar y protección del medio ambiente.