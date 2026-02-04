La UPTC abrió sus puertas para los jóvenes de las provincias de Norte y Gutiérrez en Boyacá

La nueva sede de la Uptc en el municipio de Soatá contará desde el próximo semestre con el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras / Foto: Prensa UPTC

Soatá

En el municipio de Soatá, Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC abrió las puertas a su nueva sede con el programa presencial de Ingeniería de Sistemas y Computación, el cual beneficiará a jóvenes de las provincias de Norte y Gutiérrez de Boyacá y García Rovira de Santander.

Estos jóvenes de 22 municipios de estas tres provincias se beneficiarán con esta oferta estudiantil que a partir de ahora dispondrá la universidad en su nueva sede de Soatá.

“Nosotros ya veníamos trabajando de hace un año con programas en la modalidad a distancia y con nuestro curso de pre-ICFES ofrecido para todos los estudiantes de la provincia norte de Boyacá. Asimismo, también con el proceso de articulación con una institución educativa de Soatá, con un programa con el Ministerio de Educación llamado Universidad en tu Territorio. Y ahora ya nos viene como tal con la aprobación el pasado 28 de enero de 2026 del Ministerio de Educación nuestro primer programa presencial que es el de Ingeniería de Sistemas y Computación”, afirmó Luisa Fernanda Sierra Enríquez, coordinadora del centro regional.

Las clases presenciales del programa de Sistemas y Computación comenzarán el próximo lunes 9 de marzo, pero se espera que para el segundo semestre del año se incorporen más programas.

“Este es un trabajo en conjunto de lo cual nos sentimos muy orgullosos e iniciamos clases del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación el 9 de marzo. Pero para el segundo semestre del 2026 tendremos Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y francés con la proyección de iniciar, según el calendario académico, el próximo 10 de agosto”, agregó Sierra Henríquez, quien además indicó que con la apertura de esta sede en Soatá se vislumbra un buen futuro.

“Nuestro futuro es muy prometedor porque realmente la misión de la sede de Soatá de la UPTC es poder estar más cerca a esos jóvenes que por muchas razones de pronto se les puede impedir llegar a las ciudades principales de Boyacá”, añadió.

La apertura del proceso de inscripción con la venta de los pines para los estudiantes comenzó el pasado 2 de febrero e irá hasta el 12 del mismo mes. Los interesados deben ser bachilleres y presentar el puntaje de las pruebas Saber.